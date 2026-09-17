Путин няма да отстъпи: защо Русия е готова за дълга война?

Войната в Украйна причинява неоспорими щети в цяла Русия. Дълбоките удари на Украйна в руска територия увеличиха броя на цивилните жертви на войната; нарушиха онлайн търговията – важен сектор в страна с размерите на Русия; и предизвикаха недостиг на бензин. Обременена от мащабна война, руската икономика отбелязва ниски темпове на растеж и висока инфлация. През май известният руски банкер Андрей Клепач даде откровена оценка в реч, публикувана онлайн: Русия изостава.

"Губим глобалната технологична и икономическа конкуренция."

В някои отношения, добави той, „губим я в полза на Украйна“. През август контролираната от държавата банка за развитие, в която той работеше, го уволни за това проявление на нелоялност. Междувременно капиталът тихо намира начин да напусне страната, а депозитите се изтеглят от банковите сметки.

Нищо от това не е добра новина за руския президент Владимир Путин. След повече от четири години и половина Русия не успя да превърне огромните си военни жертви в Украйна в значими военни постижения. Но въпреки че Путин няма победи, които да покаже на руския народ, той не е изправен пред никаква реална политическа несигурност. Едно от тълкуванията на неотдавнашното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва беше, че той е отишъл, отчасти, за да убеди Путин, че продължаването на войната е безсмислено. Ако Ратклиф е смятал, че може да накара Путин да се откаже, той се е поддавал на самозаблуда. Вместо да се приближава към своя край, войната се изостря. Тя не притиска Путин в ъгъл нито политически, нито военно, и да се очакват руски отстъпки или договорено решение в кратко- до средносрочен план би било безумие.

Войната, която Путин започна с очакването за бърза и пълна победа, не беше случайна.

Решението за нахлуване произлезе от самата политическа система, която Путин е изградил – система, която войната по-скоро е укрепила, отколкото е променила. Предстоящите парламентарни избори, които започват на 18 септември, със сигурност ще създадат впечатлението за единодушна подкрепа за Путин. Реалността, разбира се, е по-сложна. Но за външните наблюдатели ключът към разбирането на путинизма е неговата вътрешна съгласуваност, а не разминаването между инсценираните прояви и реалността на общественото мнение. Ежедневните промени на фронтовете в Украйна и реторичните изрази на вътрешно недоволство не са сред основните притеснения на Путин. Въпреки многобройните си разходи, войната укрепи путинизма и се вплете в тъканта на руската държавност.

Анализаторите на Русия са разбираемо загрижени за възможни промени във вътрешната траектория на страната – изблик на несъгласие, избори, особено разрушителен украински удар. От началото на войната Съединените щати и Европа очакваха нарастващите ѝ разходи да обременят и дори да застрашат Путин. И все пак през цялата война в Русия цареше спокойствие. Няколко седмици на паника последваха непосредствено след нахлуването в Украйна, но след това руснаците се примириха с войната. Бунтът през 2023 г., организиран от Евгений Пригожин, шефът на паравоенната компания „Вагнер“, не доведе до революция, а до неговата преждевременна смърт. Доколкото може да се вярва на социологическите проучвания в Русия, Путин е значително по-популярен, отколкото са германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон или президентът Доналд Тръмп в съответните си страни, пише Foreign Affairs.

В навечерието на парламентарните избори Кремъл забрани на антивоенната политическа партия "Яблоко" да участва, точно когато тя набираше подкрепа, и осъди Лев Шлосберг, антивоенен политически деятел, на 11 години затвор. Такива репресивни мерки са рутина в Русия на Путин – стандартни действия на една управляваща система, която отдавна е неутрализирала съперничеството между политическите визии или сблъсъците между rival партии. Не само че партийната политика изчезна от Русия без особено видимо противопоставяне, но и изобщо няма антивоенно движение. Много руснаци може би не възприемат режима на Путин като загрижен за общественото благо – което би могло да обясни изтеглянето на капитали от страната –, но режимът се приема и като даденост, като отдалечено присъствие, неподвластно на външни влияния.

Преди войната Путин беше прекарал десетилетия в блокиране на каналите на политическата опозиция и на политическата дейност, независима от държавата. Две пресичащи се тенденции белязаха неговото четвърт век на власт: постоянното укрепване на властта му и нарастващата милитаризация на Русия. Путин, който стана президент на Русия през 2000 г., можеше да изглежда като много неща едновременно: модернизатор, реформатор и силен лидер. Но независимо как представяше своето лидерство, инстинктът му за власт беше остър – а властта за него винаги беше синоним на контрол. От самото начало той неуморно разширяваше контрола си над държавата, медиите и бизнеса. Към 2012 г., когато беше избран за президент на Русия за трети път, той вече притежаваше контролен дял и в трите сектора.

През цялата война в Украйна в Русия цареше спокойствие.

Путин обвърза своя възход с елиминирането на съпротивата. Напредъкът му към доминиране над Русия беше постепенен и линеен: той пое контрола над националните телевизионни мрежи, лиши от власт регионите, които биха могли да влязат в конфликт с Москва, принуди олигарсите да се откажат от политическите си амбиции и превърна всички политически партии в празни черупки. Лишени от политическото си влияние, олигарсите бяха сведени до ролята на негови богати васали. Дълготрайната борба срещу най-изтъкнатия критик на неговото управление, опозиционната фигура Алексей Навални, достигна своята кулминация със смъртта на Навални през 2024 г. в ареста. След 2022 г. по-голямата част от останалите независими медии в Русия, заедно със стотици хиляди граждани, противници на войната, избягаха в изгнание; всички критици, които останаха в Русия, бяха изправени пред заплахата от преследване. Към днешна дата липсата на значимо несъгласие е просто статуквото.

Путин използва властта си, за да милитаризира държавата и обществото

– тенденция, която от своя страна засили хватката му върху властта. Той инвестира масивно в отбраната. Превърна честването на победата във Втората световна война в основополагащ елемент на националната идентичност и насърчи милитаризацията на Руската православна църква. Когато през 2022 г. нахлу в Украйна, операцията беше открито подкрепена от патриарх Кирил и по-голямата част от църковното духовенство. Преди това Путин беше започнал много войни и военни операции – в Чечня, в Грузия, в Украйна осем години по-рано и в Сирия. Той беше избегнал да постави Русия в състояние на военно време, като в същото време превърна самата война в нещо постоянно. И така, за руснаците войната стана нещо познато, но не и натрапчиво. От началото на президентството си Путин определяше Русия в героични термини, прославяйки себе си като лидера, който ѝ е възвърнал подобаващия ѝ статут на уважавана велика сила. След 2022 г. това героично представяне на Русия придоби много по-открито милитаристки характер.

Постепенното натрупване на войни, които можеха да бъдат описани като поне частично успешни – и които не нарушаваха стандарта на живот или чувството за сигурност на руснаците – допринесе за толерантността на руснаците към войната в Украйна, която продължи много по-дълго, отколкото някой първоначално очакваше.

През последните четири години мисията на Кремъл беше да убеди руснаците, че войната не е нищо друго освен извънредно положение. Тя е необходимо състояние, предвид множеството врагове на Русия, и е оправдана, предвид мисията и силата на Русия.

Руската политика не е здание без пукнатини. Недоволството от войната се натрупва под замръзналата повърхност. Според проучвания, проведени на 9 август от Института "Левада", много руснаци биха предпочели мирни преговори пред продължаваща война. Някои собственици на фирми и работници, особено в малките и средните предприятия, са разочаровани от рязкото увеличение на данъците. Ако икономиката се влоши и войната хвърли по-тъмна сянка върху ежедневието, това недоволство може да се задълбочи. Досега пукнатините остават малки. Критиката на Клепач беше скромен жест на публично несъгласие срещу една властова структура, която остава повече от внушителна. Путин разполага с институционалните и практическите средства да прави каквото пожелае. А това, което той желае най-много, е да води война.

В центъра на управленските намерения на Путин стои подчиняването на Украйна и принуждаването на Запада да приеме този резултат.

"Рано или късно Украйна ще загуби своите западни територии", предсказа Путин в речта си пред военноморските сили през юли.

Това не беше просто празна фраза. Той имаше предвид, че Русия е предопределена да контролира източна Украйна, докато Полша, Унгария и Румъния ще погълнат западната част на страната; с времето Украйна ще престане да съществува. Несъществуването на Украйна беше тезата на есе, което той публикува седем месеца преди инвазията. През последните четири години той не е смекчил позицията си, нито е станал по-умерен. Напротив, путинизмът стана по-радикален с течение на времето, тъй като се утвърди; войната е парадоксален източник на самоувереност за системата.

Неспособен да си представи поражение, Путин не изпитва особен натиск да прави отстъпки. Той не е изчерпал военните си възможности и може би наистина вярва, че може да спечели. Значителните руски въоръжени сили разполагат с достатъчно личен състав, за да издържат на изтощителна война, и с достатъчен производствен капацитет, за да произвеждат огромни количества ракети и дронове. Страната е оцеляла, въпреки че е била откъсната от Европа и Съединените щати чрез санкции и затруднения при трансграничното пътуване. Руската икономика е пострадала в резултат на изкривените си отношения с външния свят, особено на разкъсаните връзки с Европа – нейния естествен търговски партньор, но руснаците нямат политически инструменти, с които да изразят недоволството си. Те са наблюдатели на процеса на вземане на решения, който не може да бъде подложен на публичен контрол. В Кремъл значителното богатство на Русия е неограничен ресурс за Путин. То му осигурява средствата да възнаграждава приятели, да индоктринира руската младеж и да води война безкрайно.

Всъщност Путин може би би предпочел безкрайна война – колкото и мрачна да звучи тази перспектива – пред компромисите, свързани с договорено споразумение, което не се равнява на капитулация на Украйна. По време на срещата си с военноморски офицери през юли той звучеше така, сякаш не може да види отвъд огромния мащаб на войната: „Трябва да помислим заедно как да съхраним този [дух на военна борба] за бъдещето“, отбеляза той. Би било лудост Русия да започне пълномащабна конвенционална война с европейски държави, но Москва засилва своята необявена неконвенционална война чрез саботажни актове в Европа. Разширяването на войната върху руска територия може дори да засили подкрепата за Путин, подклаждайки отбранителен патриотизъм, особено сред руснаците, които мразят „Запада“. От години Путин внушава идеята, че "колективният Запад" е решен да навреди на Русия. Сега той може да твърди, че е бил оправдан.

Кремъл може да представя демонстрациите на военна мощ, дори и без победа, като доказателство за руската независимост в международните отношения – суверенитет, както би казал Путин. Европа и Съединените щати не могат да казват на Русия какво да прави. Те не могат да изгонят руските войски от Украйна или да променят плановете на Кремъл чрез икономически натиск. Русия на Борис Елцин се бореше да избегне разширяването на НАТО. Путин, който счита Елцин и Михаил Горбачов преди него за слаби лидери, настоява за милитаризация като средство за гарантиране на способността на Русия да каже „не“ на Европа и Съединените щати. Акцентът, който поставя върху автономността на Русия, не е лична прищявка. Той е в основата на популярността му в страната.

Въпреки че стои начело на щедро финансиран военно-промишлен комплекс, Путин не е особено умел в стратегията. Външната му политика е повърхностна: той изпитва затруднения да съчетае принудата с убеждаването и големи затруднения да изгради отношения с дългосрочна легитимност. Падането на Николас Мадуро остави Русия с малко влияние във Венецуела. Свалянето от власт на сирийския диктатор Башар ал-Асад накара Дамаск да ограничи руското военно присъствие в източното Средиземноморие. Руското влияние отслабва в Централна Азия, в Молдова, в Азербайджан и напоследък в Армения (макар и не в Грузия), а Русия спечели независимост от Европа и Съединените щати на цената на засилена зависимост от Китай – рискован залог.

Никъде празнотата на руската външна политика не е по-видима, отколкото в Украйна. Русия е невероятно далеч от победата, която Путин си представяше през февруари 2022 г. – контрол над цялата територия и население на страната. Путин може да нанесе опустошение в Украйна и може би ще успее да установи примирие, което да приеме, но не може да завладее Украйна. А непокорената Украйна, чрез борбата си или чрез спомена за ужасите от руската инвазия, ще представлява трайно стратегическо предизвикателство за Русия. Путин вероятно предполага, че Европа ще се умори да подкрепя Украйна. Но в продължение на четири години и половина тенденцията ясно върви в обратната посока. Колкото повече страдания нанася Русия на украинските цивилни, толкова повече Европа инвестира в отбраната на Украйна и в собствената си.

И все пак всички тези предизвикателства не са непреодолими за Путин. Дали Русия допуска грешки или служи на ежедневните интереси на руснаците е второстепенно спрямо неговия проект за укрепване на държавната власт като такава. Парадоксът на путинизма е, че стратегическата посредственост може да укрепи устойчивостта на режима – ако не завинаги, то поне за доста дълго време. Колкото повече се говори, че Русия живее в враждебен свят, толкова повече тя се оказва обвързана с автократ, влюбен в силата.

Размишлявайки върху стабилността на режима на Путин, анализаторите понякога си представят по-покорни наследници. Кремъл, който със сигурност има планове за наследяване, не може да гарантира, че те ще бъдат спазени в случай на смъртта на Путин или оттеглянето му от властта. И все пак путинизмът е в относително добра позиция да оцелее след края на кариерата на своя основател. Опозиционните движения и революциите изискват организация. (Организацията беше едно от най-големите умения на Владимир Ленин, което му помогна да поведе единствената успешна революция „отдолу“ в руската история.) Неустановеното недоволство трябва да се бори с огромните служби за сигурност, с които Путин и неговите съмишленици разполагат. Наследник на Путин, който би могъл да запази тези инструменти, би бил труден за сваляне от власт, дори ако мистиката на Путин е непрехвърлима.

Политиците в Съединените щати и Европа трябва да приемат, че Путин ще продължи военните си усилия.

Забавената икономика и скептицизмът на обществото отвличат вниманието от същинската история: че към този момент условията, довели до вече продължителната война, са неразделна част от отношенията на Русия с Европа – определящо присъствие, което ще бъде изключително трудно, ако не и невъзможно, да бъде изкоренено. Путин е преживял много кризи: войните в Чечня в края на 90-те години и през първото десетилетие на този век; потъването на подводницата "Курск" през 2000 г. (което го накара да изглежда некомпетентен и безпомощен); множество големи терористични атаки; финансовата криза от 2007–2008 г.; и бунтът на Пригожин, наред с други. Може да се твърди, че през дългото управление на Путин повечето руски елити не са се подчинявали на Кремъл поради дълбока лоялност или идеологическа съпричастност. Те са го правили от опортюнизъм, а все по-често се подчиняват от страх.

Путин е готов да води тази война в продължение на години напред, не защото съветниците му обещават бърза победа, макар че може и да е така. Войната е неразделна част от путинизма, точно както путинизмът е неразделна част от войната. Системата му на управление му дава свободата да прави каквото пожелае, а неговото наследство и войната вече са неразделни. И той, и Русия са се ангажирали с това за дългосрочен план.