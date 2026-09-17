Шест жени, един мъж: Вилнял ли е сериен убиец в Орегон?

Разследване за поредица от смъртни случаи на жени в Орегон и Вашингтон вече обхваща шеста предполагаема жертва.

В центъра на случая е Джеси Калхун - мъж от Орегон, който вече е обвинен във връзка с убийствата на пет жени от района на Портланд, открити мъртви между края на 2022 г. и средата на 2023 г. Сега срещу него е повдигнато и ново обвинение, свързано със смъртта на Елизабет "Либи" Гибсън, съобщава People.

Тялото на Гибсън никога не е било открито, но разследващите смятат, че тя е починала около 18 ноември 2022 г. Властите я определят като шестата предполагаема жертва, свързана с Калхун.

На 15 септември голямо жури в окръг Мълтнома повдигна срещу него обвинение за непредумишлено убийство от първа степен. Според обвинението Калхун незаконно и безразсъдно е причинил смъртта на Гибсън при обстоятелства, които показват крайно безразличие към човешкия живот.

"Семейството ни е благодарно, че най-накрая се прави решителна крачка към справедливост за сестра ни Либи", заявиха близките ѝ. "Либи беше добра, творческа и забавна. Посрещаше всеки с любов и приемане. Бъдещето ѝ беше трагично отнето твърде рано."

Семейството благодари и на разследващите за "неуморната работа и отдадеността им".

"В този момент молим да бъде уважено личното ни пространство, докато се опитваме да осмислим това съкрушително развитие и продължаваме да пазим паметта на Либи", допълниха сестрите ѝ.

Гибсън е обявена за изчезнала от свой приятел през март 2023 г.

Пет други жени вече са част от разследването

Преди новото обвинение Калхун вече беше свързан от прокуратурата със смъртта на още пет жени.

Сред тях е 22-годишната Ашли Реал, за която властите смятат, че е убита около 27 март 2023 г.

24-годишната Чарити Лин Пери, 31-годишната Бриджит Лийн Уебстър и 32-годишната Джоана Спийкс са открити мъртви при подозрителни обстоятелства през 2023 г.

Калхун е обвинен и във връзка със смъртта на Кристин Смит, за която се предполага, че е убита около 20 ноември 2022 г.

Телата на петте жени са намерени в отдалечени и гористи райони в северозападен Орегон и югозападен Вашингтон между края на 2022 г. и средата на 2023 г.

Майката на Кристин Смит, Мелиса Смит, по-рано говори за болката, която свързва семействата на жертвите.

"Всички преживяхме най-лошото нещо, което може да се случи на човек. И е невероятно тежко да гледаш как още едно семейство изпитва същата болка като нас", каза тя.

Калхун има и предишна присъда

Още преди да бъдат открити телата на жените, Калхун вече е имал проблеми със закона.

Той се признал за виновен по няколко обвинения след инцидент от 2019 г., при който душил полицейско куче. Осъден е за кражба с взлом, нападение над служител на обществената сигурност и посегателство срещу полицейско животно.

През 2021 г. тогавашният губернатор на Орегон Кейт Браун намалила присъдата му, след като Калхун доброволно се включил в помощ на пожарникарите по време на опустошителните горски пожари в щата през 2020 г.

Той е в ареста във връзка със смъртта на първите пет жени от юни 2024 г. Не е ясно дали в момента има адвокат.

Окръжният прокурор Нейтън Васкес подчерта, че работата по случая продължава.

"Няма да спрем. Ще направим всичко по силите си той да понесе отговорност и да бъде постигната справедливост за всяка една от тези жертви. Ще останем до семействата им толкова дълго, колкото е необходимо", заяви той.

Старшият заместник окръжен прокурор Мелиса Мареро също обърна внимание на мащаба на разследването.

"Обхватът на това разследване е огромен. Но всяка информация е полезна. Хора са се свързвали с нас и преди, за да споделят информация, колкото и незначителна да им се е струвала, и именно това ни помогна да стигнем дотук", каза тя.

Калхун трябва да се яви пред съда на 21 септември във връзка с новото обвинение.

Разследването на смъртта на Елизабет "Либи" Гибсън продължава.