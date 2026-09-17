„Възраждане“ предлага временно намаляване на ДДС за горивата

„Възраждане“ внася предложение за частично и временно намаляване ДДС на горивата, съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов. Той уточни, че е въпрос на допълнителен разговор е с колко и от кога.

Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия или второто решение, което предлагаме, е свързано с частичното и временно намаляване на Данък „Добавена стойност" (ДДС) за горивата, заяви Костадинов.

„По-миналата седмица от „Възраждане" предложихме Проект на решение, с което Народното събрание да задължи Министерския съвет да оттегли санкциите срещу Руската федерация за вноса на петрол и петролни деривати в нашата страна. Мотивът ни беше, че ще има скок на цените на горивата в страната – не само в България, разбира се, заради обстоятелства, които са извън нашата страна, и поради тази причина превантивно да направим така щото цените на горивата в България не просто да останат същите и да не скачат, а дори да поевтинеят и то с много", каза Костадинов.

Той напомни, че предложението им беше отхвърлено от управляващите от „Прогресивна България" и „техните партньори" ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ.

За миналите няколко месеца имаме повече от 37 млн. евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС заради цените на горивата, посочи той. В момента при 4 лв. на литър ДДС е близо 0,80 лв., само от поскъпването, през последната седмица държавата получава в момента с 0,15 лв. повече от данъка в сравнение с преди седмица, са изчислили от "Възраждане". От партията подчертават, че държавата печели от това, че цената на горивата скачат. Бюджетът е "продънен" и това е една от причините, поради която правителството на Румен Радев няма да се съгласи да намали ставката на ДДС, добави Костадин Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" посочи, че от снощи досега цената на горивата на едро се е увеличила средно с още 2 ст. на литър, този процес ще продължи като в края на септември, според експерти от петролната асоциация, е твърде вероятно цената на нафтата да стигне 5 лв., а на масовия бензин да надхвърли 4 лв. Причината според наши и чужди специалисти е ситуацията в Близкия Изток, войната в Украйна и други конфликти, посочи той.

Според "Възраждане" най-лесното решение за нашата страна, което няма да "бръкне" нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара за барел, а на 68-70 долара, ако се договорим, аргументира се Костадин Костадинов.