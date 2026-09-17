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ГЕРБ: Правителството на Радев се бави с мерките за високите цени на горивата

Александър Иванов предупреди, че забавянето ще доведе до нов ръст на инфлацията през септември

17.09.2026 | 12:48 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Очакваме адекватни решения и мерки "от подготвеното правителство на Радев за справянето с високите цени на горивата", каза народният представител от ГЕРБ-СДС Александър Иванов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Инфлацията в България за август е рекордно висока за Европа - 5,1%. При увеличението на цените на горивата и без действията на правителството ще видим по-голяма инфлация през септември, посочи Иванов.

Правителството има огромно влияние върху сектора, но не виждаме адекватни решения. Всеки ден забавяне от правителството на Радев води до това, че българските граждани обедняват, а цените на стоките и услугите се повишават, добави той.

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Четвърти месец това обаче това не е факт, а цените продължават да растат. Има много начини - през акциз, през ДДС, отбеляза Иванов.

Той заяви, че рекордният дефицит от 5,6% при високите цени на горивата на бензин се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз. По думите му това устройва министъра на финансите и премиера.

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