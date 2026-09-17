Надежда Бобчева е новият зам.-кмет на Варна по екологията

Надежда Бобчева е назначена за заместник-кмет на Варна с ресор "Екология и опазване на околната среда", съобщиха от общинската администрация.

Бобчева има магистърска степен по икономика със специалност "Финанси" от Университета за национално и световно стопанство. Завършила е и магистратура по "Градско управление" в Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Новият заместник-кмет на Варна има опит в местната власт и управлението на проекти. Била е заместник-кмет на Столичната община с ресор "Околна среда", както и заместник-кмет на столичния район "Оборище".

Преди това е заемала длъжността директор на дирекция "Икономика и международни програми" в Община Силистра и е била общински съветник в града в продължение на два мандата.

Бобчева е работила и като консултант по разработването, управлението и оценката на проекти, финансирани по различни оперативни програми. Има опит и като обучител по проекта "Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта".