Илияна Йотова удостои кипърския посланик с "Мадарски конник"

Президентът Илияна Йотова удостои посланика на Кипър в България Хараламбос Кафкаридис с орден "Мадарски конник" първа степен за заслугите му за укрепването и развитието на отношенията между двете държави.

По време на церемонията Йотова отбеляза, че България и Кипър вече 66 години развиват дипломатически отношения, основани на солидарност, взаимно доверие и приятелство.

"Добре знаем, че без връзките между двата ни народа нито една политика не може да бъде успешна", заяви президентът.

Тя открои усилията на Кафкаридис за изграждането на по-тесни контакти между институциите на България и Кипър, както и между неправителствени организации в областта на културата.

Йотова: България ще продължи да подкрепя решаването на Кипърския въпрос

Президентът подчерта доброто сътрудничество между двете държави в рамките на Европейския съюз и стремежа им към по-силен ЕС на фона на международните предизвикателства.

Йотова увери кипърския посланик, че България ще продължи да подкрепя решаването на Кипърския въпрос в рамките на ООН и в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност.

Държавният глава благодари и за отношението на Кипър към българската общност в страната. По думите ѝ българските граждани там имат достъп до пазара на труда без дискриминационен натиск.

Йотова отбеляза и приноса на Кафкаридис за развитието на икономическите отношения между България и Кипър.

"България ще остане в сърцето ми"

Президентът припомни и личната връзка на дипломата със страната ни – именно в България се е родило неговото дете.

"Където и да Ви отведе Вашата кариера, съм сигурна, че занапред във Ваше лице ще виждаме човек, който ще продължи да работи за развитието на отношенията между страните ни", заяви Йотова.

Хараламбос Кафкаридис благодари за отличието и определи ордена като символ на приятелството между България и Кипър.

"Тръгвам си с любов и признателност към страната Ви, България ще остане в сърцето ми", заяви дипломатът.