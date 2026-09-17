САС отмени оправдателните присъди на полицаите, ескортирали пияния Любенов

Софийският апелативен съд (САС) отмени оправдателните присъди на бившите вече полицаи Георги Малински и Любка Гечева, които са подсъдими за това, че са получили подкуп и са ескортирали пияния шофьор Димитър Любенов, който след това причини зверска катастрофа и уби френски турист в София, съобщи "Лекс".

Миналата година градският съд оправда двамата полицаи поради липса на доказателства, но сега апелативните съдии решиха, че двамата са виновни за неизпълнение на служебни задължения, тъй като са оставили Любенов да шофира, след като са го спрели за проверка, както и за това, че не са докладвали за катастрофата, за да прикрият собствените си деяния. САС е наложил условни присъди на бившите полицаи – 2 години за Малински и 1 година за Гечева, но мотивите за тях тепърва ще станат ясни.

Двамата бяха пратени на съд след катастрофата от 25 септември 2022 г. на Околовръстното шосе в София, при която загина френски турист. Той се прибирал със съпругата си от почивка в Банско, където били с децата си. Шофьор от хотела е карал двамата съпрузи до летището в София, но колата им беше зверски ударена от 39-годишния тогава Любенов. 64-годишният французин почина, а съпругата му дълго беше в болница.

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Установено беше, че Димитър Любенов е шофирал автомобила си Порше „Панамера“ със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта. В края на миналата година той беше осъден от градския съд на 18 години затвор на първа инстанция.

Любенов бил на парти в „Бояна“ и искал да ползва фирма, предоставяща услугата „Дринк енд драйв“, но не се отзовал шофьор и си тръгнал с автомобила си.

Според обвинението срещу бившите полицаи, които след това бяха уволнени, те първо са спрели за проверка Любенов и той им е дал 200 лева, за да не го тестват за алкохол и да не го задържат. След това пък го ескортирали по пътя, а когато видели катастрофата, карали километър назад, за да се отдалечат и не подали сигнал за случилото се.

Няколко камери са заснели както спирането на колата на Любенов за проверка, така и катастрофата няколко минути по-късно и движението назад на полицейския автомобил, който се е движел след него. По време на досъдебното производство самият Любенов е заявил в показанията си, че е дал подкуп на полицаите, но по време на делото е отказал да свидетелства, за да не уличи себе си в престъпление.

Така единственото доказателство за подкупа останаха показанията на свидетел, на който Любенов се обадил да го прибере преди катастрофата, но след това му казал: „Оправих се с дежурните, почерпих ги, те ще ме съпроводят“.

Първата инстанция не прие за доказано и ескортирането на колата. СГС се позова на заключенията на експертиза, че патрулната кола се е движела доста зад автомобила на Любенов и то в локалното платно. Доказателство за това били данните, че катастрофата е станала в 3,56 ч., докато камерата, която снима района, засича патрулната кола да спира в локалното на това място в 4 ч. Според СГС обаче ходът назад след това на полицейската кола не е бил с цел да се оттегли от произшествието, а за да може да излезе от локалното и да се включи в движението по булеварда, за да отиде на мястото.

Полицаите пък заявиха пред съда, че не са докладвали, че са спрели Любенов, защото не извършили проверка, тъй като нямали съмнения, че може да я пиян или дрогиран.