Иван Василев: Изкуственият интелект не отменя човешката отговорност

България се придържа към разбирането, че цифровата трансформация трябва да поставя хората на първо място, а развитието на технологиите трябва да върви заедно с ясни правила, защита на основните права и обществено доверие. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на 13-ата годишна среща на Форума на черноморските регулаторни органи за радиоразпръскване (BRAF) в София, предаде БГНЕС.

Домакин на международната среща е Съветът за електронни медии, а във форума участват медийни експерти от осем държави.

"Технологията е инструмент за прогрес, а доверието е основата, върху която тя стои. Ето защо свободните, разнообразни и отговорни медии са толкова важни за силата на демократичните общества", заяви Василев.

Изкуственият интелект не отменя човешката отговорност

Министърът постави акцент върху развитието на изкуствения интелект и влиянието му върху медиите и обществото.

По думите му независимо от все по-широкото използване на AI в ежедневието и професионалната среда, отговорността за думите и действията продължава да принадлежи на хората.

"Тази отговорност сме призовани да защитим", заяви Василев.

Според него технологичният напредък трябва да бъде съпроводен със създаването на среда, в която иновациите работят в интерес на хората. Само регулациите обаче не са достатъчни за защитата на гражданите в новата дигитална среда.

"Нуждаем се от тясно партньорство между правителството, регулаторите, медиите, технологичния сектор, университетите и гражданското общество", посочи министърът.

"Цифровият свят няма граници"

Василев подчерта необходимостта и от международно сътрудничество, тъй като информацията, онлайн платформите и технологиите са глобални, както и проблемите, свързани с тях.

Според него именно възможността за обмен на позиции, опит и работещи решения е сред основните предимства на форума.

"Необходимо е в цифровата и медийна среда да се поставят хората на първо място", заяви още Василев.

По време на срещата експертите от BRAF обсъдиха как изкуственият интелект променя създаването, модерирането и разпространението на съдържание, както и бъдещето на медийната регулация в среда, в която AI има все по-голяма роля.