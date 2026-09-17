Един гол реши мача: Левски загуби от Залцбург

Левски започна участието си в същинската фаза на Лига Европа със загуба. Българският шампион отстъпи с 0:1 на Залцбург на Националния стадион "Васил Левски".
Единственото попадение в срещата падна в 39-ата минута, когато Табакович се възползва от рикошет в наказателното поле и отблизо преодоля Светослав Вуцов.
Залцбург владееше повече топката в началото, но трудно създаваше чисти положения. Първият точен удар в мача беше за Левски в 19-ата минута. След авантаж от съдията Око Флекс стреля по земя от границата на наказателното поле, но Завешицки спаси.
Австрийците отговориха с опасен пробив на Вертесен, чийто силен удар премина покрай вратата. Малко след това Табакович беше оставен непокрит в наказателното поле, но отлична намеса на Вуцов предотврати попадение.
Залцбург поведе преди почивката
В 39-ата минута Мазурек изведе Вертесен, който върна топката към точката на дузпата. След рикошет в Кристиан Димитров тя стигна до Табакович и нападателят отблизо откри резултата – 0:1.
Левски можеше да отговори още в следващата атака, но ударът на Сентейес беше блокиран.
В началото на второто полувреме грешка в защитата на "сините" даде възможност на Китано да стреля от добра позиция, но Вуцов отново се намеси. Българският вратар спаси и далечен удар на Вертесен.
Постепенно Левски успя да изравни играта и започна по-често да поглежда към вратата на съперника.
В 62-ата минута Рейналдо преодоля защитник на Залцбург, но Завешицки излезе навреме и изби топката.
Пет минути по-късно Давид Кусо получи подаване в наказателното поле и стреля веднага, но защитник блокира удара му. След последвалия корнер Кристиан Димитров беше оставен непокрит, но ударът му с глава премина над напречната греда.
Левски натисна в края, но не стигна до гол
В 83-ата минута Сержиньо опита изстрел от средна дистанция, но не намери очертанията на вратата.
В заключителните минути "сините" хвърлиха повече сили в атака. След центриране на Сержиньо Хуан Переа се озова в добра позиция, но не успя да нанесе удар с глава.
До последния съдийски сигнал Левски не намери изравнителното попадение и започна участието си в Лига Европа с поражение с 0:1.
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