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В Сърбия откриха завод за сглобяване на дронове, произведени в Израел

Израелския военен гигант "Eлбит Системс" ще има 51% дял във фабриката

17.09.2026 | 19:00 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В Сърбия бе открита фабрика за сглобяване на дронове, произведени в Израел, предават местните медии.  

„Тази сутрин бях особено горд със Сърбия и нейните успехи. Открих фабрика за сглобяване на най-модерните дронове, произведени в Израел, която ще наеме около сто работници и ще произвежда най-модерното оборудване, както за сръбската армия, така и за армиите на някои други държави. Плановете ни са огромни“, написа сръбският президент Александър Вучич в профила си в Инстаграм, който присъства на откриването.

Той добави, че вярва, че с израелски партньори ще бъдат открити поне още три фабрики в Сърбия.

През април бе обявено, че Сърбия се е споразумяла да произвежда дронове на своя територия с израелския военен гигант "Eлбит Системс" (Elbit Systems) - компания, която е критикувана от години за ролята си в израелските военни операции в Газа и на Западния бряг, отбелязват медиите.

"Елбит Системс" ще има 51 процента дял във фабриката за дронове, а местната компания "Югоимпорт СДПР" ще притежава останалите 49 процента.
(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)

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Тагове:

Сърбия Израел завод сглобяване на дронове
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