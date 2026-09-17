В Сърбия откриха завод за сглобяване на дронове, произведени в Израел

В Сърбия бе открита фабрика за сглобяване на дронове, произведени в Израел, предават местните медии.

„Тази сутрин бях особено горд със Сърбия и нейните успехи. Открих фабрика за сглобяване на най-модерните дронове, произведени в Израел, която ще наеме около сто работници и ще произвежда най-модерното оборудване, както за сръбската армия, така и за армиите на някои други държави. Плановете ни са огромни“, написа сръбският президент Александър Вучич в профила си в Инстаграм, който присъства на откриването.

Той добави, че вярва, че с израелски партньори ще бъдат открити поне още три фабрики в Сърбия.

През април бе обявено, че Сърбия се е споразумяла да произвежда дронове на своя територия с израелския военен гигант "Eлбит Системс" (Elbit Systems) - компания, която е критикувана от години за ролята си в израелските военни операции в Газа и на Западния бряг, отбелязват медиите.

"Елбит Системс" ще има 51 процента дял във фабриката за дронове, а местната компания "Югоимпорт СДПР" ще притежава останалите 49 процента.

(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)