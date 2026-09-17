Двойките знаменитости, които се разделиха през 2026 г.

Поредица от раздели разтърси света на знаменитостите през 2026 г., като се започне с Джейсън Бигс и Джени Молен, които се разделиха след 18 години брак, мине се през Ариана Гранде и Итън Слейтър, които се разделиха след близо тригодишна връзка и се стигне до Кортни Кокс и музикантът от групата Snow Patrol Джони Макдейд, които сложиха край на връзката си след повече от десетилетие заедно.

Този месец пък разбрахме, че Аманда Сейфрид и Томас Садоски са се разделили след девет години брак и две общи деца.

Ето и кои са звездни раздели до този момент на 2026 година:

Джеси Джей и Чанан Колман

„Чанан и аз решихме да сложим край на романтичната си връзка преди известно време“, написа певицата в Instagram на 20 юли. „Ситуацията е тъжна и трудна, но се съсредоточихме върху това да преминем през промяната дискретно и позитивно, за да осигурим здравословна и щастлива среда за съвместно родителство – както за сина ни, така и за самите нас.“ Джеси обясни защо е било важно за нея лично да съобщи за раздялата. „За съжаление, предвид публичността, това е най-лесният начин хората да научат истината, преди да плъзнат слухове или да се появят неверни твърдения“, продължи тя.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски

На 15 септември Аманда и Томас обявиха, че се разделят след девет години брак, две деца и повече от едно десетилетие заедно. „Вече известно време живеем разделени и това се оказа правилното решение за нас и семейството ни“, заявиха актьорите пред списание People. „Ще останем свързани завинаги – и това е хубаво.“

Би Шафър и Франческо Кароцини

Дъщерята на Ана Уинтур, Би Шафър, и съпругът ѝ Франческо Кароцини потвърдиха раздялата си след осем години брак. „След 10 прекрасни години заедно решихме да се разделим“, заявиха те в общо изявление за Page Six на 15 май. В него се казваше още: „Въпреки че професионалните ни пътища поеха в различни посоки, ние оставаме най-добри приятели и всеотдайни родители на нашия син. Това е единственото ни изявление по темата и учтиво молим за уважение към личното ни пространство.“

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