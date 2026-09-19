Токсичните връзки рядко започват така, че още в началото да са очевидно такива. Те често се развиват постепенно, с периоди на интензивна близост, последвани от разочарование и объркване. Според Psychology Today токсичните отношения преминават през три основни етапа: идеализиране, обезценяване и изоставяне. Разпознаването на тези признаци е първата стъпка към освобождаването.

Ето 7 категорични признака, че е време да си тръгнете:

1. Компулсивна нужда да бъдете „перфектни“

Ако постоянно се чувствате, че трябва да сте идеални, за да избегнете неодобрението на партньора си, това е сериозен червен флаг. Psychology Today отбелязва, че хората, които са във връзка с високо нарцистичен партньор, често изпитват компулсивно желание да бъдат „перфектни“ – те може да бъдат подложени на осъждане на тялото, стила на обличане или прическата си.

Нарцистичните партньори имат ограничена толерантност към несъвършенството, защото човешкото несъвършенство заплашва тяхното его и крехката им самооценка.

2. Връзката е обвързана с травма

Травма-обвързаните връзки се идентифицират с интензивни върхове и спадове, високи нива на модели „помирение-разделяне“, злоупотреба, изневяра, нарушаване на границите и значителни сътресения.

Заради необработена травма или привързаност, много хора се чувстват „заклещени“ в такава ситуация. Те може да настояват, че това е любов, и да се борят със зависимостта от другия, свързано с основни нужди или с чувство за пълнота. Оставането в такава връзка с надеждата, че ще се промени, е един от най-големите предиктори за емоционална вреда.

Източник: 7 признака на токсичната връзка, които показват, че е време да си тръгнете