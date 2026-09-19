Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

Една от най-големите легенди в историята на Интер и италианския футбол – Сандро Мацола, е починал на 83-годишна възраст.

Мацола посвещава цялата си 17-годишна професионална кариера на Интер, с чийто екип печели четири шампионски титли на Италия. Той е част и от великия състав на „нерадзурите“, който триумфира два пъти в Купата на европейските шампиони.

През 1971 г. италианската звезда достига до второто място в анкетата за „Златната топка“. Отличието тогава отива при нидерландската легенда Йохан Кройф.

Сандро Мацола има 70 мача за националния отбор на Италия и е сред футболистите, помогнали на „Скуадра адзура“ да спечели европейската титла през 1968 г.

Той е син на Валентино Мацола – капитан и звезда на легендарния тим на Торино, който загива през 1949 г. при самолетната катастрофа край базиликата Суперга.

Със своите успехи и дългогодишна отдаденост на Интер Сандро Мацола остава сред най-разпознаваемите фигури в историята на италианския клубен футбол.