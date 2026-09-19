САЩ разбират само езика на прякото военно възпиране и именно на този език трябва да се отговаря на действия като новия американски закон за затягане на санкциите срещу Русия. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев в своя канал в Telegram.

Говорейки за ситуацията около активите на европейски компании, той подчерта, че „евроизродите разбират само грубата сила“.

„Впрочем и отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм“, написа Медведев.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа приетия от Конгреса законопроект за затягане на санкциите срещу Русия. Става дума за документ, чийто основен автор е американският сенатор Линдзи Греъм, включен от Русия в списъка на терористите и екстремистите. Греъм почина на 11 юли, припомня ТАСС.

Инициативата предвижда ограничения срещу висшето руско политическо и военно ръководство и държавни компании, както и вторични санкции срещу търговските партньори на Русия.

Според текста на законопроекта САЩ могат да наложат мита от 100% върху стоки от държави, които са сред основните купувачи на руски нефт и газ. Предвидени са и мерки за затягане на санкциите срещу Иран.