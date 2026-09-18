ЕС и Канада се сближават повече от всякога, а светът само наблюдава

С Канада Европейският съюз отвори вратата към нов начин, по който европейският проект може да се свързва с трети страни, намиращи се дори извън пределите на самия континент. Останалата част от света ще следи развитието с голям интерес. Канадският премиер Марк Карни лансира идеята за съюз на средните сили в знакова реч, изнесена в Давос по-рано тази година. Няколко месеца по-късно Канада може да се превърне в модел за това как ЕС да интегрира трети страни.

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане "първият асоцииран член на Европейския съюз“, като предложи безпрецедентен формат на сътрудничество, чиито детайли тепърва трябва да бъдат напълно уточнени, съобщава Euronews.

Рамката, за която Брюксел и Отава евентуално се споразумеят, ще има последици далеч извън пределите на Европа, тъй като международната общност следи с интерес дали ЕС ще успее да създаде привлекателен модел, чрез който да приобщи други демокрации към своята орбита.

"Съюзът между Канада и ЕС би се превърнал в ориентир за другите демокрации. Съюз, който не се дефинира чрез това, на което се противопоставяме, а чрез ценностите, които отстояваме: свобода, солидарност, просперитет и устойчивост“, заяви Карни пред Европейския парламент в четвъртък.

Безпрецедентен формат

Към момента ЕС не предвижда "асоциирано членство“. Идеята беше лансирана за първи път от германския политик Фридрих Мерц като иновативен начин за интегриране на Украйна в ЕС, но предложението беше отхвърлено от президента Володимир Зеленски.

Досега Съюзът се състоеше единствено от държави членки и страни кандидатки. Канада, от своя страна, няма намерение да се присъединява към блока, както Карни ясно заяви, а и договорите на ЕС не биха го позволили, тъй като Канада не е европейска държава.

"Точното наименование е въпрос, който трябва да реши Европа“, заяви канадският министър-председател, подчертавайки, че от съществено значение е същината на въпроса.

Договорите на ЕС все пак допускат известна гъвкавост, тъй като предвиждат, че "Съюзът може да сключва с една или повече трети държави или международни организации споразумения за установяване на асоцииране, включващо взаимни права и задължения, съвместни действия и специални процедури“.

Все още не е ясно какво точно би включвал този асоцииран статут. Карни предложи задълбочено сътрудничество в целия спектър от стратегически области, включително критично важни суровини, капацитет на отбранителната индустрия, изкуствен интелект и изчислителни мощности, енергийна сигурност, космически технологии и разплащателни системи.

Макар детайлите тепърва да предстои да бъдат уточнени, едно е ясно: каквото и споразумение да постигнат Брюксел и Отава, то ще се превърне в изключително значим прецедент за начина, по който ЕС си сътрудничи с други партньори.

Надеждни партньори

Идеята Канада да стане асоцииран член на ЕС беше оповестена за първи път в публикация на WSJ по-рано тази седмица.

"На едно мнение сме“, заяви австралийският министър на търговията Дон Фарел пред Sydney Morning Herald. "Ще следим с голям интерес действията на Карни.“

В ексклузивно интервю за Еuronews председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза, че Австралия и Нова Зеландия може да последват примера на Канада, тъй като ЕС се стреми да задълбочи връзките си със страни, споделящи същите ценности.

Евродепутатът Тобиас Кремер (Германия/S&D) сподели пред журналисти, че получава все повече запитвания от медии, не само от канадски, но и от австралийски, британски и японски.

Междувременно се съобщава, че Обединеното кралство се чувства пренебрегнато на фона на новопоявилата се симпатия на Брюксел към Канада, тъй като според някои в Лондон ЕС проявява по-голям интерес към по-тесни отношения с Канада, отколкото с Обединеното кралство.

"Трябва да помислим за партньорства, които надхвърлят рамките на членството в ЕС“, написа в социалната мрежа X австрийският външен министър Беате Майнл-Райзингер и добави: "Нека превърнем това в модел за бъдещето – модел, който Европа да предложи и на други партньори: Норвегия, Исландия, Япония, Южна Корея, Нова Зеландия".

С други думи, успехът на специалните отношения с Канада може да постави ЕС в центъра на нов международен съюз, докато демократичните държави, загубили вяра в САЩ като лидер на западния свят, пренареждат съюзите си.

Международен ред

Новопоявилото се сближаване между Брюксел и Отава може да се окаже стъпка към реализирането на визията на Карни за съюз на средните сили, целящ взаимно укрепване на суверенитета чрез съвместно справяне с променящите се геополитически реалности.

"Искам да уточня какво не предлагам. Не предлагам създаването на трети блок, който да се конкурира с великите сили, но с по-добри обноски. Ние не търсим власт, за да доминираме над другите. Напротив, стремим се към устойчивост, така че никой да не може да контролира отворените ни пазари, да накърнява суверенитета ни, да застрашава териториалната ни цялост или да подкопава свободите, демокрацията и върховенството на закона у нас“, категоричен е Карни.

В Брюксел често изтъкват, че макар отделните държави членки сами по себе си да са средни сили, ЕС като цяло не е такъв и всъщност би могъл да се утвърди като лидер на демократична коалиция в подкрепа на разклатения международен ред, основан на правила.