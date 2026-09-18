Нов заем за Украйна от ЕС в размер на 3,3 млрд. евро

Европейската комисия съобщи, че ще отпусне на Украйна 3,3 милиарда евро за отбрана по заема за общо 90 милиарда евро. Средствата ще послужат за придобиване на дронове и ракети.

Това е четвъртото подобно плащане към Украйна и общият размер на отпуснатите средства за тази година ще достигне близо 15 милиарда евро, отбелязва комисията.

Предстоят още плащания, след като на 11 септември ЕК реши да осигури 6,1 милиарда евро за противовъздушната и противоракетната отбрана на Украйна, се посочва в съобщението.

През април Съветът на ЕС прие решение да се отпуснат до 45 милиарда евро на Киев за тази година, включително 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа, както и 28,3 милиарда евро за отбрана. Всички решения за финансиране отговарят на променящите се нужди, пояснява комисията, припомня БТА.

От 2022 г. насам ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа за 224,5 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от приходите от запорираното руско имущество по силата на европейските санкции, наложени заради руското военно нападение срещу украинската страна.

Свързани статии ЕС ще предостави на Украйна заема от 90 млрд. евро по един или друг начин

Украинските медии добавят, че вчера президентът Володимир Зеленски е провел телефонен разговор в председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, за да обсъдят помощта за Украйна и предстоящата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Среща Зеленски-Фон дер Лайен

Зеленски и Фон дер Лайен също така са се договорили да се срещнат в кулоарите на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи Зеленски в социалните мрежи след разговора им.

"Обсъдихме много подробно въпроса за финансирането на украинската отбрана. Работим по решения на този проблем и се договорихме да се срещнем в Ню Йорк, в кулоарите на Общото събрание", добавя Зеленски.

Световните лидери ще се съберат в централата на ООН в Ню Йорк от 22 до 28 септември за 81-вата сесия на Общото събрание на организацията. Очаква се по време на събитието Зеленски да се срещне с редица лидери, включително евентуална среща "на четири очи“ с президента на САЩ Доналд Тръмп.

В изявлението си след разговора със Зеленски Фон дер Лайен посочи, че по време на престоя си на Общото събрание на ООН ще призове съюзниците на Киев извън Европа да засилят подкрепата си.