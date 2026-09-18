Политическо земетресение: Ще се асоциира ли успешно Канада в ЕС?

Канадският премиер Марк Карни приветства идеята за асоциирано членство в Европейския съюз, докато американският президент Доналд Тръмп определи предложението като "враждебен акт" и заплаши Европа с по-тежки мита.

"Случи се политическо земетресение с тази идея. Канада не е в Европа, тя е доста далеч, това е най-впечатляващото и трудно за смилане. Европа е голям пазар и Канада опитва да замести САЩ с Европа. Трудно постижимо, защото обменът е 9% на фона на 70% със САЩ", коментира журналистът Нина Спасова в "България сутрин".

Журналистът Огнян Дъскарев не смята, че ще има сблъсък.

"ЕС и Карни твърдят, че не е насочено, но то е насочено срещу САЩ и Тръмп. Трудно ще се асоциира Канада. 73% от нейния износ е за Щатите. Тръмп се оплакваше, че митата на Канада са много високи. Всеки си гледа интереса. Канада ще страда доста. Хубаво е да развива търговски отношения с Европа, но разстоянието е огромно", заяви той за Bulgaria ON AIR.

Спасова обърна внимание ,че Канада е много богата държава.

"По-голяма част от редките минерали са в Канада. Карни премахна изискването за въглеродните емисии и превърна в приоритет минното дело. Това е много ценно за САЩ и Европа, защото тези материали са в основата на всички високотехнологични производства", посочи тя.

Дъскарев отбеляза, че от доста години има споразумение между Канада и ЕС, което не е влязло в сила, защото не е одобрено от 10 страни от ЕС, включително и от България.

"САЩ купуват качествен и евтин петрол от Канада, която има огромни залежи. Не се строят петролопроводи от централните провинции до другите, където са самите рафинерии. Карни е завършен ляв политик, но все пак прояви прагматизъм, като премахна изискването за емисиите за фирмите, които произвеждат петрол, и обяви, че ще строи нови петролопроводи. Това е завой на 180 градуса", обясни той.

"Хубавото е, че Европа се отваря, тръгва в добра посока. Търси нови партньори. Урсула фон дер Лайен акцентира върху политическата част на това асоцииране. Търси страни, които обичат демокрацията. Европа е добър партньор на Средния свят", подчерта Спасова.

По думите ѝ Китай се е превърнал в заплаха и ЕС е започнал балансирана политика и с Пекин

"Европа търси нови военни сътрудничества - и с Канада, и с Украйна."

"Европа трябва да има собствена армия, но са необходими гигантски средства. В НАТО главно действащо лице са САЩ. САЩ и Полша са постигнали напредък за изграждане на голяма американска база", каза още Дъскарев.

Ако дойдат Ванс и Рубио, на враговете им Тръмп ще им се види като агънце, настоя той.