Мечки нападнаха палатка с туристи близо до София

Инцидент с две мечки в гората тази нощ до софийското село Локорско. На около километър след края на асфалта, по пътя към Драгуната, туристи спят в палатка, а изневиделица се появяват две мечки, които нападат палатката.

Кметът Цветелина Гаврилова веднага предупреди чрез фейсбук групата на селото, че в района има две мечки. Подаден е и сигнал на спешния телефон 112. Кметицата посъветва да не се нощува на открито, да не се оставя храна и отпадъци.

Все още не е ясно дали има пострадали, пише “24 часа”.

Колко точно са мечките в България?

Според официалния мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда, у нас има между 300 и 500 кафяви мечки. Само на Витоша техният брой варира според различните оценки – между 10 и 15 по данни на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Според Съюза на ловците и риболовците броят им е по-голям. Затова оттам настояват за отстрел на част от тях и сваляне на защитения статут на вида, но природозащитните организации категорично не са съгласни.

Според специалисти при среща с мечки най-важното е спокойствието - без резки движения, без тичане, без крясъци и без да се хвърля каквото и да е срещу животното, което може да го провокира да атакува. Тъй като те търсят храна и имат изключително силно обоняние, палатките също не се смятат за надеждна защита.