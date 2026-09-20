Гюров: Приоритет е връщането на доверието в институциите

Кандидатът за президент Андрей Гюров даде обширно интервю за БНР, в което заяви, е предстоящите избори са не само между него и Йотова, но и за избора между минало и бъдеще за развитието на страната.

"Очакването на хората е за сигурна, стабилна, модерна България, очакване за един президент, който може да е независим и може да казва "не" на изпълнителната и законодателната власт, който да защитава техните интереси и да бъде активна позиция в полза на българските граждани. Вярвам, че има шанс, защото решението е в ръцете на българите”, коментира бившият служебен премиер.

Според него президентът има достатъчно правомощия да може да дава дългосрочната визия за развитието на страната и да бъде коректив на управлението, когато държавата се отклонява по един или друг начин в зависимост от смяна на мнозинствата от своята дългосрочна цел.

Гюров е на мнение, че президентът има силно влияние. Той добави, че много е важно държавният глава да внася баланса в управлението на страната, да задава посоката и да бъде гласът на българските граждани.

“Нямам нужда от повече власт, за да изпълня тези неща”, категоричен е кандидатът за “Дондуков” 2.

"Не трябва да седим от едната страна на "Дондуков" с вето в ръка и да чакаме, за да можем да спрем един процес, а трябва активно да търсим диалога. Има достатъчно формати, достатъчно експертен потенциал в президентската институция, за да може тези разговори да се водят навреме, да се поставят във фокуса на общественото внимание. Президентът има много силен глас, даден му директно от народа, и трябва да го използва, за да може да фокусира вниманието в проблемите, да търси общи решения и да изисква от останалите власти отговорно отношение в рамките на своите правомощия”, коментира още Гюров.

Президентът трябва да спазва закона на първо място, а по закон Консултативният съвет трябва да се свиква на всеки три месеца, отбеляза още Андрей Гюров.

Според него има прекалено много теми, по които обществото очаква да знае, че държавата има план и може да бъде спокойно, че са предприети необходимите мерки, така че да не се стигне до големи кризи, категоричен бе той и даде пример с темата за горивата. По думите му геополитическата ситуация и тази в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика КСНС.

"Тези конфликти са външни за нашата страна, но това не означава, че ние трябва да чакаме последиците с глава, заровена в пясъка. Това е все едно да управляваш ферари и да гледаш само в огледалото за обратно виждане. Ние трябва да очакваме какво ще се случи, да имаме разработен план в различни ситуации и да бъдем готови да активираме този план. Първо трябва да имаме яснота каква е ситуацията, което изисква активен диалог между различните институции. След това на базата на информацията, която се получи, трябва да бъде изготвен план. Този план не трябва да спекулира с това какво ще бъде развитието на кризата, защото това не зависи от нас, но ние трябва да имаме план във всяко възможно развитие на тази криза”, коментира бившият служебен премиер.