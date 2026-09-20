Правосъдният министър за "Петрохан": Това може да е престъплението на десетилетието

Правосъдният министър Николай Найденов коментира изнесената нова информация около случая “Петрохан” и е категоричен, че сме свидетели на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство.

“Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса - след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Така че отговорите според мен тепърва предстоят”, коментира Найденов пред Нова тв.

“Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни”, добави правосъдният министър.

Найденов добави, че експертизите съдържат лични данни на деца и на хора, които са участвали в това престъпление.

“Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Не знам как се е случило това. Има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобен вид лични данни и ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират", коментира Найденов.

Правосъдният министър призова да не се отмества фокуса върху това как е било направено.

"Това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване на досъдебното производство. Извършителят не е сред живите, няма срещу кого да се образува дело и то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата ѝ ужасност, без да се представи експертизата и данните от нея?", заяви Найденов.

Министърът припомни, че по време на брифинга на прокуратурата и МВР е споделено, че се води досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала.

“Не бих се учудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация", посочи Найденов.

Правосъдният министър каза, че като мотив за престъплението би могъл да коментира само въз основа на официални данни.

“Предполагам, че, както са твърдели част от хората, които са превеждали пари, те са били за благотворителност. Дали зад нея се е криело нещо друго, нека да кажат органите на досъдебното производство", добави Найденов.