Северна Корея изстреля "предполагаема балистична ракета“ към Източно море

Северна Корея извърши изстрелване на "предполагаема балистична ракета“, съобщиха от канцеларията на японския министър-председател, докато южнокорейските военни заявиха, че Пхенян е изстрелял "неидентифициран снаряд“ към Източно море, съобщават AFP и Euronews.

Това се случва, след като тази седмица Северна Корея отхвърли резолюция на ядрения надзорен орган на ООН, насочена срещу ядрената ѝ програма.

Говорител на външното министерство на страната заяви, че резолюцията на Международната агенция за атомна енергия няма „никакво отражение върху статута на КНДР като държава, притежаваща ядрено оръжие“.

“Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд в Източно море”, се казва в кратко изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея в Сеул относно водния басейн, известен и като Японско море.

Канцеларията на японския министър-председател също така потвърди изстрелването, уточнявайки в публикация в социалната платформа Х, че от Северна Корея са изстреляни “една или повече балистични ракети”.

Министерство на отбраната на Япния по-късно посочи, че снарядът “вече е паднал”, без да съобщи повече подробности.

През август Тръмп заяви пред репортери, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун разполага с "57 много мощни ядрени оръжия“, като за пореден път изтъкна добрите отношения помежду им.

"Знаете ли, фактът, че се разбирам с него, е нещо хубаво, а не лошо“, каза Тръмп, като добави, че не е трябвало да се допуска Пхенян изобщо да се сдобие с ядрен арсенал.

По това време Тръмп обяви също, че възнамерява да се срещне с Ким по-късно същата година, макар да не даде подробности за плана – среща, която би била първата между тях след края на първия мандат на Тръмп в Белия дом.

В петък южнокорейският президент Ли Дже-мьонг заяви, че "настоятелно призовава“ Тръмп да поддържа диалог с Пхенян, и добави, че Сеул работи за улесняване на преговорите между Северна Корея и САЩ.

"Не мога да кажа със сигурност каква е вероятността, но е ясно, че трябва да положим всички възможни усилия, за да превърнем тази възможност в реалност“, каза той по повод потенциалната среща между американски и севернокорейски представители.