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Инцидент на “Октоберфест“: Посетители висяха с главите надолу от атракцион

Няма жертви, а фестивалът продължава

20.09.2026 | 12:27 ч. 7
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Необичайна случка по време на фестивала “Октоберфест” - посетителите бяха оставени да висят с главите надолу около пет минути. Инцидентът е от снощи, първия ден от ежегодния фестивал, съобщава ДПА.

След инцидента няколко души, предимно млади посетители, са получили леко замайване и проблеми с кръвообръщението, съобщи частна компания за спешна медицинска помощ.

След кратък преглед те са се върнали към празненствата, уточниха медиците.

Причината за инцидента все още не е известна.

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Спешните медицински екипи са оказали помощ на близо 600 души още през първия ден от 191-то издание на “Октоберфест“.

Световноизвестният фестивал, чието популярно баварско наименование е “Вийзен“ (Wiesn), беше открит вчера. 

Най-големият бирен фестивал в света продължава 16 дни до 4 октомври с бирени шатри, атракциони, традиционна баварска храна и музикални изпълнения на живо.

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