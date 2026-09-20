Родът на патриарха: Как се пази паметта за фамилия Вазови

Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри - генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекарят Кирил, както и двете му сестри Ана и Въла. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят оставя за България 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи.

Наследниците пазят паметта за рода

Потомъкът на Вазов, доц. д-р Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда.

Доц. д-р Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на "Вазов институт" от 1994 година досега.

В неделното издание на “България сутрин” Вазов разказва, че целият род е бил разселен по всички краища на България.

“Целта е била просто да бъдат прекъснати всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Баща ми е бил разселен в село Розино", разказа доц. д-р Вазов.

"Синът на д-р Кирил Вазов, нашият прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирков Вазов е бил убит като министър на промишлеността и търговията. В мотивите на Народния съд е записано, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия Това са мотивите за неговата смърт. Разстрелян е с цялото правителство на 1 февруари 1945 година", каза още той пред Bulgaria ON AIR.

Историята на Вазовия род

Доц. д-р Вазов прави опит да събере рода си в една книга. Споделя, че родът е голям и това е трудна задача.

"Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Говорим за една баба, на която мъжът ѝ е отсякъл главата пред очите ѝ. Едното дете - Петър, почина на 4-5 години, пада отвисоко”, разказва доц. д-р Вазов.

По думите на му Иван Вазов нямаше да бъде същият, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.

Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги "Хроники на Вазовия род".

Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучването води и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България.

За него "Чичовци" е най-важното произведение на Иван Вазов и това, което всеки един българин трябва да е чел.

Гледайте видеото с целия разговор.