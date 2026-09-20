Ед Шийрън през сълзи: Америка е плашещо място, но има надежда (ВИДЕО)

В събота вечер Ед Шийрън отново се разплака, докато завършваше концерта си във Филаделфия – събитие, белязано от полемики.

Наложи се Шийрън да спре за момент, за да овладее емоциите си, преди да благодари на феновете и да се извини на родителите за това, че е засегнал темата за конфликта между Израел и Газа по време на шоу, което те са очаквали да бъде посветено на музиката.

Видимо развълнуван, 35-годишният изпълнител едва сдържаше сълзите си, докато се обръщаше към публиката на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд“ в края на вечерта, започнала с друга емоционална реч за войната.

"Толкова съм благодарен. Светът в момента е страшно място. Америка в момента е страшно място. Това дава надежда. Това дава надежда. Благодаря ви много, Филаделфия. Благодаря ви много. Надявам се, че сте се забавлявали", каза певецът на публиката си.

Концерт и политика

След това обаче Шийрън призна, че семействата, закупили билети за концерта, вероятно не са очаквали той да навлезе в сложните теми на близкоизточната политика.

"Единственото нещо, за което бих искал да се извиня, е началната част на шоуто, в която не ставаше въпрос за музика и се наложи да говоря. Разбирам, че тук има деца, и разбирам, че семействата не са си купили билети, за да чуят онази първа част от концерта, но това беше нещо, което чувствах, че трябва да кажа", каза още певецът.

"Усещах, че има много въпроси, на които трябваше да отговоря. Затова благодаря на всички родители, които доведоха децата си тук тази вечер.“

Публиката избухна в аплодисменти, докато Шийрън изглеждаше дълбоко трогнат.

След това певецът се върна към посланието, което отдавна определя като същност на своите концерти – обединяването на хората въпреки различията им.

"Моите концерти са именно за това. Те събират хора, които не се познават и имат различни убеждения. Те са за единство. За любов. За семейство", добави звездата.

Докато феновете ликуваха, Шийрън заяви категорично, че полемиката няма да го спре да изнася концерти.

"Скачате наоколо като луди и се забавлявате. И никога няма да спра да правя това. Никога няма да спра. Обожавам да правя това", каза още певецът.

Израел, Газа, Палестина

Този емоционален финал дойде часове след като Шийрън бе открил концерта с необичайно откровено изказване относно войната между Израел и Газа, заявявайки пред феновете: "Вече не мога да крия какво чувствам по този въпрос.“

Това представляваше своеобразен и малко неочакван обрат, предвид предишните му изявления, че е против използването на популярността си за политически цели.

Поддавайки се на натиска, докато протестиращи се събираха пред мястото на концерта, Шийрън заяви, че е допуснал "грешки“, и определи ситуацията в Газа като "катастрофална и неоправдана“.

Изпълнението във Филаделфия беше първата му поява на сцена, след като рапърът Макълмор бе отстранен като подгряващ изпълнител заради това, че открито подкрепи каузата за "Свободна Палестина“.

В сериозно обръщение в началото на концерта Шийрън каза: "През цялата си кариера съм се стремял да не бъда политически коментатор, защото искам музиката и концертите ми да носят послание за единство, а не за разделение - за човечност, а не за политика. Но това е хуманитарен въпрос и вече не мога да крия какво чувствам по темата.“

"Случилото се в Израел по време на музикалния фестивал "Нова“ на 7 октомври беше ужасяващо и задълбочи болката, трупана у еврейския народ в продължение на векове.

Това, което се случва в Газа, е катастрофално, неоправдано и непропорционално“, заяви Шийрън във видеоклип, заснет и споделен онлайн от зрител на концерта.

"Сърцето ми е съкрушено от мащаба на разрушенията и загубата на човешки животи – включително на деца, – а системната несправедливост, на която сме свидетели на Западния бряг, не може да бъде пренебрегната“, заяви певецът.