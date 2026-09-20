Куба възстанови националната електропреносна мрежа (СНИМКИ)

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Тази нощ Куба е възстановила националната си електропреносна мрежа след поредното масово прекъсване на електроснабдяването - седмото за тази година - на фона на тежката енергийна криза на острова, който е подложен на натиск от САЩ, съобщава Франс прес.

Властите обаче предупредиха, че прекъсванията на електроснабдяването продължават поради недостига на електроенергия.

Повреда “по преносните линии“, съчетана с “нестабилни метеорологични условия“, доведе в петък до прекъсване на електроснабдяването в западната част на страната, по-специално в столицата Хавана, след което се разпространи и в други региони.

Снощи в 20:00 ч. местно време държавната електрическа компания “Юнион Електрика“ (UNE) съобщи, че “Националната електропреносна мрежа на Куба (SEN) отново е свързана в цялата страна“.

Островът обаче остава частично без електроенергия поради ниския производствен капацитет, предупреди Лиснер Крус от „Юнион Електрика“ по кубинската телевизия и добави, че последиците от аварията са сериозни.

В столицата Хавана около 48% от населението снощи е имало достъп до електроенергия по най-нова информация, предоставена от ръководената от Крус държавна електрическа компания. / БТА