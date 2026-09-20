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МВР: Един загинал и 21 ранени при катастрофи тази нощ

В столицата са станали 19 леки инцидента

20.09.2026 | 12:05 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Един човек е загинал, а 21 са ранени при 15 тежки пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи, цитира БТА.

В София са станали едно тежко и 19 леки пътнотранспортни произшествие, един човек е пострадал.  

При сравнение с реалните данни за загиналите 310 души през същия период на 2025 г. се отчитат с 25 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., отчитат от МВР.

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Тагове:

МВР инциденти денонощия ранени загинал
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