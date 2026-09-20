Терзиев поведе велошествието, обеща нови трасета (СНИМКИ)

БГНЕС 1 / 12 / 12

Кметът на София Васил Терзиев откри велошествието, което днес се провежда в София и потвърди ангажимента на СО за изграждането на нови 20 километра трасета.

Кметът призна, че към момента институцията е "длъжник" на гражданите по отношение на велосипедното придвижване.

Според Терзиев целта е подобни събития да се превърнат в ежегодна традиция след успешния първи опит по време на "Джиро д'Италия", за да се стимулира по-добра велокултура и безопасност на пътя. Самият той сподели, че е ходил на работа с велосипед и тротинетка, но отбеляза, че придвижването по този начин все още е "малко по-опасно, отколкото би трябвало да бъде".

Попитан за изнесени нови данни от прокуратурата и твърдения, че е обещавал охраната на природен парк "Витоша" на частни лица, кметът категорично отрече. Той поясни, че темата на разговорите е била единствено как планината може да се пази с малко хора и повече технологии.

"По времето на социализма е имало близо 300 човека, които са опазвали парка, а в момента са няколко – колкото пръстите на едната ми ръка," заяви кметът и подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк "Витоша", а Столична община няма абсолютно никакво касателство и не може да поема подобни обещания.

Коментира и “Петрохан”

Относно въпроса дали смята действията на прокуратурата по отношение на случая "Петрохан-Околчица" за адекватни, Терзиев коментира така: "Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития". Той изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми.

По повод подготвян протест с искане за неговата оставка, кметът заяви, че недоволните са "добре дошли". "Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация”.