ПБ за инфлационния чек: Мерките са навременни, не предизборни

Депутатът от “Прогресивна България” Димитър Петров заяви пред БНР, че мерките на правителството не са част от кампанията за президентските избори. Според депутата кампанията започна “изключително кално”.

"Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата. Тя да повдига обвиненията. Ние, като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания. Вярвам, че госпожа Йотова ще покаже в хода на кампанията този образ, който ние имаме за нея като отговорен и знаещ, опитен и изцяло ориентиран към държавния интерес държавен глава и мисля, че има огромни шансове да спечели. Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки”, коментира Петров във връзка с информацията за помилвания от Йотова наркодилър.

Депутатът от ПБ е категоричен, че Йотова и нейната кампания ще покажат едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента.

"Тя може да обедини различни политически сили. Може да обедини цялото общество”, на мнение е Петров.

Мерките на правителството

Депутатът коментира антикризисния пакет от мерки на правителството и ги определи като “навременни”. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно.

"Демонстрират желанието на правителството за реална подкрепа на онези части от българското общество, които най-много пострадаха от този инфлационен шок и високите цени на горивата. Инфлационният чек е насочен в подкрепа на над половин милион българи, които са от тези най-уязвими групи и имат реална необходимост от тези средства”, каза още народният представител.

Според Петров страната ни се намира в процедура по свръхдефицит и има бюджет, който е трябвало да бъде приет по спешност и да извади на преден план всички плащания Депутатът от управляващото мнозинство обясни, че усилията са насочени към това бюджетният дефицит да бъде възможно най-нисък през следващата година.

"Ако може да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно”, смята Петров.