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Мицотакис обяви мерки срещу поскъпването на горивата

Субсидията за дизелово гориво продължава и през октомври

20.09.2026 | 14:50 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис съобщи, че правителството обмисля мерки за намаляване цените на горивата, съобщава “Вима“.

По-конкретно целта е базовата цена на горивото за отопление да спадне под 1,75 евро за литър, т.е. да бъде по-ниска отколкото в края на миналия отоплителен сезон.

В същото време правителството пристъпва към хоризонтално увеличение на субсидията за отопление както за домакинствата, които се отопляват на течни горива, така и за тези, които използват други видове енергия.

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Субсидията за дизеловото гориво се продължава и за целия месец октомври.

Мицотакис обяви още, че ако Европейската комисия позволи извънредни национални интервенции, без те да бъдат включвани в тавана на разходите, правителството ще разгледа и временно намаляване на данъците върху горивата. / БТА

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Тагове:

Гърция Кириакос Мицотакис високи цени горива субсидия
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