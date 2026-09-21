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Смърт на пътя: Трима са загинали в катастрофи за денонощието

25 души са загинали в ПТП от началото на месеца

21.09.2026 | 10:06 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 22 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София е станало едно тежко пътнотранспортно произшествие и осем леки, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са регистрирани 452 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 25 души, а 557 са ранени.

От началото на годината тежките пътнотранспортни произшествия са 4944, при които са загинали 338 души, а 6134 са ранени.

За сравнение, спрямо същия период на миналата година тази година са загинали с 27 повече участници в движението по пътищата.

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