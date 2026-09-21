Смърт на пътя: Трима са загинали в катастрофи за денонощието

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 22 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София е станало едно тежко пътнотранспортно произшествие и осем леки, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са регистрирани 452 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 25 души, а 557 са ранени.

От началото на годината тежките пътнотранспортни произшествия са 4944, при които са загинали 338 души, а 6134 са ранени.

За сравнение, спрямо същия период на миналата година тази година са загинали с 27 повече участници в движението по пътищата.