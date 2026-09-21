Бащата на 16-годишната Ивана: Експертизата показва отрицателни проби за наркотици в кръвта й

Четири месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград разследването още не е дало отговор как тя е паднала от петия етаж. Баща ѝ твърди, че съдебномедицинска експертиза на тялото показва наранявания, причинени преди смъртта, и отрицателни проби за наркотици, съобщи bTV.

Бащата иска разследването да премине към Националната следствена служба. Прокуратурата отказва да коментира съдебномедицинската експертиза, получена от него, защото, по думите на обвинителите, тя не е единствената по случая.

В нощта срещу 24 май 16-годишната Ивана Стойнева е открита мъртва пред блока, в който живее приятелят ѝ Димитър - също непълнолетен. Полицията установява, че същата вечер Ивана е била в дома на Димитър заедно с тийнейджъра Методи и 20-годишния Александър Георгиев.

Първоначално според МВР там е имало парти с употреба на дрога, а Ивана е загинала след падане от петия етаж. Ранен зад блока по-късно бил намерен и Димитър. Първоначалните му показания са, че няма спомен от вечерта.

Според разследващите същата вечер младежите са употребили дрога - LSD, която поръчали през приложението Telegram. Съсед в блока свидетелства, че същата вечер е чул мъжки глас да отправя закана за убийство.

Прокуратурата обвинява за убийството заварения в апартамента 20-годишен Александър, който също казва, че няма спомени. Съдът обаче приема, че няма достатъчно доказателства за това.

Близо четири месеца след трагедията все още няма отговор как точно е настъпила смъртта на момичето.

Бащата на Ивана - Стойне Стойнев, и до днес отхвърля версията тя да е приела дрога. Отхвърля и версията дъщеря му да е скочила сама от блока.

Стойнев пожела да изнесе данни от съдебномедицинска експертиза на тялото на Ивана, която, по думите му, получил официално.

"Най-силното нещо, което още в началото го казвах, е: "Разберете, дъщеря ни е чиста". Нейните изследвания в съдебномедицинската експертиза, и то на урината, за упойващи наркотични вещества, са отрицателни. Тя е чиста. Тя не употребява нито алкохол, нито наркотици", казва Стойне Стойнев.

"Получих съдебномедицинската експертиза на дъщеря ми Ивана по официалния ред. Там ясно и кратко е описано, че върху нея има причинени рани и синини приживе, които кореспондират със снимките, които направихме в деня на нейното погребение, които успях да предам на прокуратурата и на полицията, да бъдат приложени към самото разследване", посочва той.

На въпрос дали той е правил тези снимки, Стойнев отговаря: "Да. Те показват ясни следи от ожулвания. Силни синини по ръчичките ѝ тук... По кокалчетата има сериозни наранявания. Има следа от гасена цигара".

Засега няма официално потвърждение и заключение на МВР, прокуратурата или експерти за значението на снимките, показани от бащата на Ивана. Според него обаче и те, и съдебномедицинската експертиза навеждат към версията за съпротива от страна на Ивана в апартамента преди смъртта ѝ.

"Борила се е за живота си. Нито от полицията в Благоевград, нито от прокуратурата разследват това нещо. Тя е хапана. Доколкото разбрах, от охапването са взети ДНК. Вижте на кого от тримата е", казва бащата на Ивана.

"Значи, според моите сметки и изчисления, Ивана е убита между... някъде около 10–10:30, най-късно. След това е хвърлена, за да се направи версия за самоубийство", посочва още Стойнев.

Многократно бащата на Ивана изтъква, че майката на Димитър - домакина в нощта преди смъртта ѝ, работи повече от 20 години в системата на МВР. Той се съмнява, че някой може да прикрие потенциален виновник.

"Искам да направя силен призив към изпълняващата функциите главен прокурор на Република България, госпожа Ваня Стефанова - да отнемете този случай, това разследване, от Благоевград и да го предадете на Националната следствена служба, за да има някакво обективно разследване", казва Стойнев.

Телевизията е потърсила за позиция адвокатите на Димитър и на Александър, който бе обвинен за убийството, но освободен от съда заради липса на доказателства. И двамата са отказали коментар с мотива, че разследването е на ранен етап.

Потърсили са и позицията на обвинителите от Окръжна прокуратура - Благоевград, която наблюдава разследването. Оттам са отговорили, че отказват да коментират съдебномедицинската експертиза, получена от Стойнев, защото, по думите им, тя не е единствената по случая и все още очакват резултатите от останалите заключения.