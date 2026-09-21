Проф. Чуков: Предстои ключова седмица, Тръмп може да се срещне с Пезешкиан

Според арабистът проф. Владимир Чуков тази седмица ще бъде изключително важна около войната в Иран. През уикенда стана ясно, че Техеран е предал на Вашингтон чрез катарски посредници условията си за прекратяване на войната.

“В сряда президентът Доналд Тръмп трябва да се срещне с арабските лидери - започва сесията на Общото събрание на ООН и там ще бъдат над 150 световни лидери“, каза арабистът в интервю за bTV.

Планирано е и посещение на Бенямин Нетаняху в Ню Йорк, но това, на което трябва да се обърне внимание, според Чуков, е евентуална среща между президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан.

“Очевидно в самия Иран има някакво брожение. Видяхме, че хора излязоха на улиците. Вчера имаше обръщение на Мохамад Бакер Калибаф, председателят на парламента и главният законодател, който се обърна към всички течения, които искат да превърнат тази война в безкрайна. Той ги предупреди, че това не може да продължава“, обясни Чуков.

“Калибаф се обърна на първо място към Съединените щати - естествено, това е основният виновник, но също така и към онази фракция от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които на 7 юли проведоха вече подписания меморандум за разбирателство“, допълни арабистът.

Рияд също е мишена

“За първи път от началото на конфликта в мишена на хутите се превърна столицата на Саудитска Арабия - Рияд, с изстрелване на балистична ракета. Те блокираха и ключовия проток в Червено море. "Всичко това стана с помощта на Иран. Директно експерти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция са били на място“, сподели проф. Чуков.

“Те всъщност са изработили плановете за окупацията на този остатък от най-южната част на западното крайбрежие на Йемен и искат да превърнат тези острови, най-вече Майюн, в подобие на това, което виждаме в Персийския залив. За 36 часа тези 76 хиляди бойци - много добре натренирани, обучени, снабдени с дронове, с балистични ракети, успяха да превземат невероятно голяма територия“, обясни той. По думите му някои хора сравняват острова с Ларак, защото започват да се строят бункери, наблюдателници и радари”, каза още проф. Чуков и добави, че това се е случило със спонсорство.

“За съжаление, хутите, изпълнявайки плановете на Иран, извадиха квотата на Саудитска Арабия, прекъсвайки този нефтопровод. През последните два дни има леко успокояване. Цените паднаха с около процент, защото ремонтът на нефтопровода върви успешно“, обясни експертът.

Според него битката срещу Саудитска Арабия всъщност надхвърля повишаването на цените на нефта и световната инфлация, основно пак чрез горивата. „Исканията на хутите към Саудитска Арабия приличат много на тези, които имат иранците към американците. Те са едно и също“.