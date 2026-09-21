Маргаритов: “Справедливата цена“ може да помогне на потребителите

Димитър Маргаритов, бивш председател на КЗП, коментира, че идеята за “справедливата цена” може да е в помощ на потребителя, но все пак не трябва да се превръща в инструмент за регулиране на пазара.

Според експерта предприетите от правителството мерки срещу необоснованото поскъпване са стъпка в правилната посока, но трябва да се внимава да не се стига до прекомерна държавна намеса в пазарните механизми.

Пред БНТ Маргаритов посочи, че референтната стойност на дадена стока може да бъде полезна както за потребителите, така и за търговците.

“Справедливата стойност е добра идея, защото когато имате една такава референтна граница и двете страни в пазарния процес могат да се ориентират“, коментира Маргаритов.

Предложената методика за определяне на “справедливата стойност“ предвижда да се отчитат различни фактори при изчисляването на референтните цени. По думите на Маргаритов при разработването ѝ е използван и френски опит.

Таблото на срама

Маргаритов коментира и възможността за въвеждането на т. нар. “табло на срама”, което беше предложено от новия председател Мая Манолова заради високите надцени в хранителните вериги.

Според Маргаритов публичността може да има репутационен ефект върху търговците, но референтната цена не бива автоматично да се превръща в регулаторен праг. Той предупреди, че ако превишаването на определена референтна стойност започне да води до санкции, това вече би означавало директна намеса в пазарното ценообразуване.

“Кошницата с грижа“ под въпрос

Бившият председател на КЗП коментира и инициативата “Кошница с грижа“, която беше договорена между правителството и големите търговски вериги. Според Маргаритов инициативата може да има ефект, но контролът върху нея трябва да бъде постоянен – както по отношение на цените, така и по отношение на качеството на продуктите.

Особено важен според него е въпросът дали стоките, които се продават като определен продукт, действително отговарят на изискванията за съответното наименование.

“По-голямото табло на срама“ трябва да бъде свързано именно с качеството на храните”, на мнение е Маргаритов.