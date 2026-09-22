Пожар избухна на покрива на общината в Троян, няма пострадали

Късно снощи е възникнал пожар на покрива на административната сграда на Община Троян, намираща се на площад “Възраждане”. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова, цитирана от БТА.
Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими.
Причините за пожара все още се неясни, а работата по отстраняване на последствията ще продължи и днес.
Кметът добави, че планираните за 22 септември събития ще се проведат по план.
Кметът благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на Районното управление на МВР в Троян гл. инспектор Ивайло Славков.
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