Пожар избухна на покрива на общината в Троян, няма пострадали

Късно снощи е възникнал пожар на покрива на административната сграда на Община Троян, намираща се на площад “Възраждане”. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова, цитирана от БТА.

Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими.

Причините за пожара все още се неясни, а работата по отстраняване на последствията ще продължи и днес.

Кметът добави, че планираните за 22 септември събития ще се проведат по план.

Кметът благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на Районното управление на МВР в Троян гл. инспектор Ивайло Славков.