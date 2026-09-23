Тежък лобизъм, дългово робство... Управляващи и опозиция е спор за бързите кредити

Спор в парламента заради новите правила за потребителските кредити, предложени от управляващите. Новият законопроект цели по-голяма защита на потребителите чрез въвеждането на европейска директива.

Предложенията обаче предизвикаха остри реакции от опозицията, която вижда в част от текстовете риск за хората, ползващи бързи кредити.

От управляващото мнозинство защитиха необходимостта от промени, като подчертаха, че действащата нормативна уредба не осигурява достатъчно ефективна защита на хората, които прибягват до кредитиране.

“Сега действащият закон не предоставя адекватна защита за тези, които търсят кредит, или им предоставя такава само на хартия, което е по-лошо, защото създава илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство“, заяви Константин Проданов от “Прогресивна България“.

Критиките на опозцията

Критиките на опозицията обаче бяха насочени именно към съдържанието на внесения от Министерския съвет законопроект. От ГЕРБ-СДС определиха предложенията като прекалено благоприятни за компаниите, предлагащи бързи кредити, и настояха текстовете да бъдат преработени между първо и второ четене.

“Министерският съвет е внесъл някакъв брутален лобистки закон в полза на бързите кредити, който сега парламентарната група и комисиите ще оправят“, заяви Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

В спора се включиха и от “Продължаваме промяната“, откъдето поставиха конкретен въпрос за ограниченията върху годишния процент на разходите и допълнителните такси, свързани с кредитите.

“Наистина ли смятате това да го допуснете или ще се върнем на стария законопроект – максимум 5 пъти законната лихва да е ГПР-то, да не се допускат допълнителни такси и да не трябва хората да ходят на съд“, попита Асен Василев, лидер на “Продължаваме промяната“.

Законът е лобистки

Най-остра беше реакцията от “Възраждане“. От партията също определиха законопроекта като лобистки и предупредиха за последствията за хората, които вече са в затруднено финансово положение.

“Това, което се приема в момента, е тежък лобизъм, който касае над милион и половина хора в най-окаяно и тежко състояние“, заяви Цончо Ганев от “Възраждане“.

Така дебатът за новите правила за потребителските кредити противопостави управляващи и опозиция по въпроса доколко предложенията ще защитят потребителите и какви ограничения трябва да бъдат въведени при бързите кредити.