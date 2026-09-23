Песков: Путин е готов да се срещне с Тръмп

Руският президент Владимир Путин е готов да проведе среща с американския си колега Доналд Тръмп, но все още няма конкретика относно евентуалните срокове за подобни лични контакти, заяви на брифинг Дмитрий Песков, прессекретар на руския държавен глава.

"Няма конкретика относно каквито и да било срещи на високо равнище“, отбеляза говорителят, цитиран от руската телеграфна агенция.

"Президентите Путин и Тръмп наистина винаги подчертават в телефонните си разговори готовността си да проведат нова среща, когато му дойде времето и ако възникне необходимост“, добави Песков.

Позицията на Кремъл относно евентуална среща между Путин и Володимир Зеленски остава непроменена.

"Що се отнася до среща между Путин и Зеленски, позицията ни е добре известна. Путин е заявил, че Зеленски може да дойде в Москва, ако желае. За него ще бъдат осигурени гаранции за сигурност. Той отлично знае какви решения трябва да бъдат взети, за да може конфликтът да бъде разрешен", добави дипломатът.

Коментарите на Песков идват докато се подготвя среща между външния министър на Русия Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Срещата межди тях се провежда на фона на продължаващите дипломатически усилия на Вашингтон във връзка с войната на Русия срещу Украйна и след разговорите между президента Доналд Тръмп и президента Володимир Зеленски в ООН на 22 септември.

След срещата с Тръмп Зеленски заяви, че Украйна е готова за "енергийно примирие“, ако Русия се съгласи на същите условия. Двамата лидери обсъдиха също така подкрепата за зимния период, противовъздушната отбрана и евентуални бъдещи мирни преговори.

Лавров пристигна в Ню Йорк за участие в Общото събрание на ООН, съобщиха руски държавни медии. Рубио и Лавров са се срещали неколкократно през последната година, докато администрацията на Тръмп се опитваше да постигне прекратяване на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.