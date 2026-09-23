911 с подробности за смъртта на Пресли Гергер: Сърдечен арест и последваща свръхдоза

Записът от обаждането до спешния телефон 911 във връзка със съмненията за свръхдоза на Пресли Гербер разкрива, че той е получил сърдечен арест, преди да почине на 27-годишна възраст.

На записа се чува как автоматизиран глас съобщава за "сърдечен арест“, последван от "свръхдоза“. Може би най-смразяващият детайл от записа е колко бързо, само в рамките на броени минути, се е влошило състоянието на Пресли.

Първото обаждане е постъпило в неделя, 20 септември, в 09:35 ч. сутринта и е касаело сърдечен арест; само три минути по-късно случаят е преквалифициран в "свръхдоза“, а в 09:40 ч. приоритетът е повишен отново.

Съмнения за употреба на кетамин

Малко след публикуването на записа, във вторник източници, близки до Пресли, заявиха пред TMZ, че лекар му е предписвал кетамин, въпреки че е бил наясно с миналите му проблеми на пациента с това вещество.

Кетаминът може да се използва за лечение на наркозависимост, но това не е приложението, одобрено от FDA.

Твърди се, че близки приятели на Пресли са разгневени от факта, че лекарят му е предписал този дисоциативен анестетик, въпреки че е знаел за системния му проблем с него.

В неделя беше съобщено, че единственият син на супермодела Синди Крауфорд и предприемача Ранди Гербер е починал след дългогодишна борба с наркотиците, паническите атаки и проблемите с психичното здраве.

Говорител на полицейското управление в Санта Моника потвърди в понеделник, че екипи на спешна помощ са били извикани в луксозен център за рехабилитация, където е отсядал Пресли - малко преди той да бъде обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

"На 20 септември 2026 г., около 09:35 ч., служители на полицейското управление в Санта Моника се отзоваха на сигнал за евентуално свръхдоза в района на блок 1000 на улица "Бъркли“. При пристигането си полицаите откриха починал мъж. Детективи от управлението разследват смъртта като вероятна свръхдоза. Към момента няма данни за насилствена смърт. Разследването продължава“, се казва в изявлението.

Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис все още не е установил официалната причина за смъртта, но аутопсията е приключила към сутринта на понеделник и тялото на Пресли е било готово за предаване на близките.

Според TMZ Пресли е бил настанен в отделна къща в рамките на комплекса за рехабилитация в Лос Анджелис и е имал съквартиранти. Твърди се също, че той е постъпил в центъра едва в събота вечерта - броени часове преди смъртта си.

Борба със зависимостите

Приживе Пресли открито говореше за продължаващата от десетилетие борба със зависимостта към наркотици и проблемите с психичното здраве.

По-рано тази година той сподели, че е преминал през процедура с "ударна доза ибогаин“ (т.нар. flood dose) в клиника за лечение в Мексико – еднократно прилагане на висока доза от естествено срещащото се психоактивно вещество ибогаин.

Ибогаинът се извлича от африкански храст и се смята, че помага при симптоми на абстиненция. Високата доза има за цел да предизвика дълбоко "рестартиране“ на организма.

В САЩ ибогаинът е класифициран като контролирано вещество от Списък I, но е легален или разрешен за употреба с рецепта в страни като Канада и Бразилия, а в Мексико се прилага в специализирани клиники.