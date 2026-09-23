Подлезът като арт пространство: 30 графити артисти променят София

През уикенда 26-27 септември София ще бъде домакин на фестивала "Sofia Urban Art", в който участие ще вземат 30 графити артисти от България и чужбина. Стела Бизева от организацията "Sofia Graffiti Tour" разказа повече за предстоящото събитие пред "България сутрин".

Избраното пространство за провеждането на фестивала е подлезът до пазара "Иван Вазов", който свързва кварталите "Иван Вазов" и "Стрелбище". Безева казва, че подлезът предстои да бъде преобразен така, че да да представят различни стилове и естетика. Организацията на събитието е започнала преди повече от година.

Във фестивала ще участват 30 артисти - 16 български и 14 от чужбина. Мотото е "Обединени от цветове”.

Бизева добавя, че ѝ участниците са подбрани така, че да представят различни стилове и естетика. Организацията на събитието е започнала преди повече от година.

Изкуството събира

Пред Bulgaria ON AIR организаторът на фестивалът казва, че той създава възможност участниците да обменят опит и техники, като същевременно предлага вдъхновение както за публиката, така и за самите художници.

"Изкуството е много вдъхновяващо не само за публиката, но и за художниците. Всеки споделя опита си, техники. Средата и атмосферата е много приятна”, на мнение е Бизева.

В рамките на събитието е предвидено и графити състезание, което ще се проведе в неделя. То ще продължи час и половина, а победителят ще бъде определен от публиката.

Как е избрано мястото

Изборът на конкретното пространство е свързан с хората, които живеят в района. Бизева каза, че именно местните жители са предложили подлезът до пазар "Иван Вазов" да бъде преобразен.

В програмата са включени и работилници за деца. Те ще се проведат и в двата фестивални дни - събота и неделя, от 11 часа. "Идеята е да се въведат децата в техниката как се рисува със спрей", добави организаторът на фестивала.

Гледайте видеото с целия разговор.