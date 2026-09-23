Тома Белев се усъмни, че има политически мотив зад разрушената плоча на Калушев

Природозащитникът Тома Белев се усъмни, че разрушаването на плочата край х. "Петрохан", издигната в памет на Ивайло Калушев и останалите мъже, загинали в хижата и под връх "Околчица", има политически характер. Според него акцията на Слави Трифонов е свързана с предстоящите президентски избори.

Ето какво пише Белев във Facebook:

Задкулисието много държи да спечели тези избори, както спечели предишните за Народно събрание. И се опитва да създава погнуса и отвращение в обществото, жертвайки всяка своя пионка, само и само да държи трагедията в Петрохан да разделя обществото. Пресконференция на прокуратурата, на която нищо ново не се каза, обвинение срещу министър, което така и не е връчено, сега Слави Трифонов разрушава паметна плоча. Всичко планирано да се случва през седмица.

Няма гнусотия, която да не бъде включена в тези избори, няма граници, които да не бъдат прекрачени. И като знам, че Слави нищо не прави даром, можете да си представим какви финансови ресурси са включени, преди кампанията още да е почнала. Явно по някакъв начин изборът на президент е ключов за бъдещето на България.

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Слави Трифонов бутна паметната плоча на Ивайло Калушев Свързани статии

По-рано днес лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов обяви, че е разрушил плочата и се закани, че ако тя бъде вдигната отново, той пак ще я събори. С него е бил и журналистът Мартин Карбовски.

Трифонов от месеци настоява за подробности около разследването на случая "Петрохан-Околчица", пишейки множество отворени писма до вътрешния министър Иван Демерджиев.

Паметната плоча беше поставена от Ралица Асенова - майка на Николай Златков, който беше открит мъртъв в кемпер под връх "Околчица", заедно с Ивайло Калушев.