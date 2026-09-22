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Иран обеща "твърд отговор" в случай на нова атака от САЩ

"Америка ще съжалява за действията си и ще бъде по-унизена от всякога"

22.09.2026 | 19:39 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосеин Мохеби днес заяви в ексклузивно интервю за Франс прес в Техеран, че Иран ще предприеме ответни мерки в случай на следващи атаки от САЩ.

"Нашата съпротива със сигурност ще се засили, черпейки от натрупания опит по време на войната, предизвикана през февруари от израелско-американски удари. Този ​​път няма просто да отмъстим. Нашият подход ще бъде офанзивен, а Америка ще съжалява за действията си и ще бъде по-унизена от всякога", предупреди Мохеби.

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