Иран обеща "твърд отговор" в случай на нова атака от САЩ

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосеин Мохеби днес заяви в ексклузивно интервю за Франс прес в Техеран, че Иран ще предприеме ответни мерки в случай на следващи атаки от САЩ.

"Нашата съпротива със сигурност ще се засили, черпейки от натрупания опит по време на войната, предизвикана през февруари от израелско-американски удари. Този ​​път няма просто да отмъстим. Нашият подход ще бъде офанзивен, а Америка ще съжалява за действията си и ще бъде по-унизена от всякога", предупреди Мохеби.