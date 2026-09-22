Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Президентът Илияна Йотова изразява съболезнования на семейството, близките, колегите и на португалския народ по повод кончината на извънредния и пълномощен посланик на Португалската република в България Ана Мария Рибейро да Силва.

По думите на президента със своя професионализъм, всеотдайност и човечност посланик Рибейро е оставила ярка следа в развитието на приятелските отношения между България и Португалия.

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Държавният глава допълва, че внезапната кончина на дипломата е тежка загуба за дипломатическата общност и за всички, които са имали възможността да я познават и работят с нея.

Посланикът бе открита починала в дома си в столичния квартал "Лозенец".