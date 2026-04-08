Поставиха паметна плоча за загиналите от хижа "Петрохан", но няма разрешително

Близки на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча в тяхнa памет на Петроханския проход. Тя се намира на кръстовището на главния път и отбивката за хижата, тъй като роднините и приятелите на мъжете не се допускат до хижата - сградата все още трябва да бъде претърсена отново, а властите очакват по-добри атмосферни условия.

Час преди да положи плочата, в публикация във Facebook, майката на един от загиналите, Ралица Асенова, обяви, че така и не е получила разрешение за плочата, която тежи 600 кг - по 100 кг на човек.

Ето какво още написа тя:

След много трудности и перипетии, днес, след малко, аз и други близки ще поставим тази морена в памет на Ники, Иво, Сашо, Ивей, Пламен и Дечо на Прохода Петрохан.

Това е най-малкото, което тези изключителни хора заслужават да бъде направено в тяхна памет – след убийството им и особено след жестокото и садистично поругаване на имената им вече повече от два месеца. Липсва дори ден за траур, както и минута мълчание – вместо това има обиди и клевети от медии и социални мрежи вече два месеца.

Вчера трябваше да се излее основата за тази плоча и, разбира се, срещнахме трудности. Реших, че няма да изпадам в подробности за случилото се, а само ще изложа становището си защо поставяме тази паметна плоча там, където ще бъде.

Нямаме разрешително за това и не смятаме да искаме такова от никого. Просто защото на нас не ни се разрешава да се качим до хижата, която вече повече от два месеца е блокирана и достъпът до нея е невъзможен. Ние не можем да поставим тази плоча в имота на нашите убити близки там.

От друга страна, вече два месеца спрямо нас се извършват неправомерни действия по всякакъв начин. Нарушават се човешките ни права ежедневно – от кого ли не и от какви ли не официални лица. Затова смятам, че имаме пълното право да поставим плочата там, където решим.

Така или иначе, пътищата са осеяни с паметни плочи край пътя – на места, където хора са загинали в катастрофи. Ето защо ние ще я поставим край пътя на Прохода Петрохан, в посока към хижата.

Да, може би е малко по-голяма, но нека не забравяме, че тук става въпрос за шест убити души – един младеж на 22 години, моят син, и едно 15-годишно дете. Най-малкото, което тази държава и всички нейни институции ни дължат след нечовешкото поругаване на тяхната памет, е да ни оставят да поставим една 600-килограмова морена в тяхна памет.

6 убити – 600 кг – по 100 кг на човек.

За събралите се горе полицаи и журналисти аз лично нося да ги почерпя с любимия колбас на нашите момчета – суджук "Петрохан", или както те го наричаха – "Пероханки".

Още преди три седмици Ралица Асенова обяви, че иска да сложи паметна плоча на близките си. Тогава тя се закани, че ако не бъде пусната до хижата, ще стовари плочата пред патрулката, която охранява сградата.

От самото намало Асенова се бори за истината около шестте трупа, тъй като близките им не вярват, че те са се самоубили.

Трагедията, която разтърси страната, се разигра през февруари. Тогава телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха открити с огнестрелни рани в бившата и частично опожарена хижа "Петрохан". Дни по-късно, в кемпер под връх Околчица, бяха намерени мъртви и техните приятели Николай Златков, Ивайло Калушев и Александър Макулев. По данни на полицията мъжете са били част от обща група, която е обитавала хижата в планината.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и масови граждански протести пред Съдебната палата в столицата през март. Родителите многократно изразиха недоволство от липсата на прозрачност и първоначалния отказ да получат достъп до съдебно-медицинските експертизи. След като получиха документите пък, те откриха несъответствия с версията на МВР.

Недоволство в с. Гинци

Макар голяма част от обществото да подкрепя Асенова в борбата ѝ за истина, все пак се чуват и гласове, които са против поставянето на плочата край Петрохан.

"Плочата на Петрохан, която майката Ралица Асенова се кани да сложи, няма да остане там. Тя няма разрешение да поставя паметници. Казвам го от името на гинчани. Почит към секта ние нямаме. Придържаме се към църквата, а нашата е почти на 400 години. И да е абсолютно ясно това", гласи един коментар на жителка на с. Гинци, публикуван във Facebook.