"България Еър" стартира зимни полети между София и Лисабон

"България Еър" ще изпълнява за първи път редовни директни полети между София и Лисабон и през зимния сезон. Новото разписание влиза в сила на 17 декември 2026 г.

Полетите между българската и португалската столица ще бъдат два пъти седмично – всеки понеделник и четвъртък.

В понеделник самолетът ще излита от София в 18:55 ч., а обратният полет от Лисабон е предвиден за 22:20 ч. В четвъртък излитането от София ще бъде в 12:25 ч., а от португалската столица – в 15:50 ч. Посочените часове са в местно време.

Линията София – Лисабон – София ще се обслужва със самолети Airbus A220. Машините разполагат с по-широки седалки и по-големи прозорци, както и с USB изходи за зареждане на всяка седалка.

Цените на еднопосочните билети в икономична класа започват от 169 евро. В тарифата са включени ръчен багаж до 10 кг, дамска чанта или лаптоп, регистрация за полета и кетъринг на борда с храна и напитки.

Директната линия между София и Лисабон беше възстановена през 2024 г., а досега се изпълняваше сезонно. С включването ѝ и в зимното разписание пътниците ще могат да пътуват без прекачване между България и Португалия и през студените месеци.

Билетите за зимните полети вече могат да бъдат резервирани през сайта и мобилното приложение на "България Еър", в офисите на авиокомпанията и чрез партньорската ѝ мрежа.