Двама българи са арестувани в Хърватия за измами за 38 000 евро

Хърватската полиция е арестувала в Северна Хърватия двама български граждани, които са се представяли за лекари и с измама са взели от възрастни лица около 38 000 евро, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Вчера полицията в Копривничко-крижевачката жупания е получила общо 29 сигнала от граждани за телефонни позвънявания от непознати лица, които се представят за лекари или членове на семейството и твърдят, че имат спешна нужда от пари за покриване на разходи за болнично лечение.

След разследване полицията е арестувала още същия ден вечерта две лица, граждани на България – 47-годишен мъж и 49-годишна жена.

Смята се, че те са извършили успешно три измами, като жертвите им са 68-годишна жена от района на Копривница, 76-годишна жена от Карловачка жупания и 73-годишна жена от Осиечко-баранска жупания. Полицията смята, че българите са извършили общо 11 опита за измама само на територията на Копривничко-крижевачката жупания.

Смята се, че заподозрените са отишли на място до дома на жертвите си, за да вземат парите, от които са твърдели, че се нуждаят за болнично лечение на членове на семейството на жертвите. По този начин те са получили общо 37 990 евро.

Към момента българските граждани са в ареста, като следващата стъпка е да се подаде специален доклад до прокуратурата срещу тях и трето, все още неизвестно лице. Все още тече разследване за установяване на третото заподозряно лице.

(БТА)