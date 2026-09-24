Радев: Единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша

Единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, заяви премиерът на България Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава.

Радев изрази надежда това сътрудничество да продължава и добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на Ф-16.

По отношение на финансирането от Европейския съюз Румен Радев каза, че Полша е пример как по най-добрия начин могат да се усвояват евросредства. Българският премиер благодари на своя колега Туск за обмена на информация, за стандартите за бързо и качествено изграждане на инфраструктура.

По време на разговорите е коментирана и Инициативата за карпатска интеграция, наричана още Карпатската осморка.

По отношение на финансирането от Европейския съюз Румен Радев каза, че Полша е пример как по най-добрия начин могат да се усвояват евросредства. Българският премиер благодари на своя колега Туск за обмена на информация, за стандартите за бързо и качествено изграждане на инфраструктура.

По време на разговорите е коментирана и Инициативата за карпатска интеграция, наричана още Карпатската осморка, която е сериозен инвестиционен обект, каза Радев. Той изрази надежда българската част на магистралата "Виа Карпатия" да може да разчита на европейски средства.

Румен Радев заяви пред полския си колега, че българите имат специално отношение към Полша, тъй като тя не е само партньор и приятел в рамките на ЕС и НАТО. С Полша ни свързват здрави исторически и културни връзки, които водят векове назад. Премиерът поздрави Полша в лицето на Туск за впечатляващия възход на страната през последните две десетилетия по отношение на икономически ръст, инфраструктура, индустрия, високи технологии, инвестиции, отбрана. Радев заяви, че Полша вече не е една догонваща източноевропейска държава, а силен европейски икономически център с високи отбранителни способности, което дава самочувствие и увереност на всички държави от нашия регион, че Централна и Източна Европа вече се превръщат в един стабилен европейски, индустриален и отбранителен център.

За България сътрудничество с Полша е от изключителна важност, каза Радев и съобщи, че днес двамата с Туск са обсъдили важни аспекти от двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Радев изрази удовлетвореност, че по всички важни теми позициите на двете държави съвпадат или имат сходен характер. Българският премиер заяви, че двете държави споделят убеждението, че, за да имат силни икономики, трябва свързаност, надеждна, сигурна и евтина енергия. В тази връзка двете държави са вход за американски втечнен газ за региона на Централна и Източна Европа - Полша от север, България от юг.

Във връзка с ядрената енергетика Румен Радев каза, че двете държави изпълняват паралелни проекти по отношение на технологията AP 1000, като в Полша ще има три реактора, а в България два реактора. Премиерът на България каза още, че е много важно да обменяме опит и експертиза в тези изключително сложни проекти, тъй като страната ни има над 50 години опит в ядрената енергетика, макар и с руски реактори.

Българският премиер определи като особено обещаващо сътрудничеството между Полша и България в отбранителната индустрия, високите технологии, космоса, индустриите на бъдещето. Радев отчете водещия пример на Полша в изграждането на големи дейта центрове, на фабрики за изкуствен интелект. Затова и водим силна бизнес делегация, която ще даде възможност за задълбочаване на сътрудничеството в тези области, каза Радев.

Той акцентира върху отбраната и отговорността на двете държави за сигурността на източния фланг на НАТО. Радев каза, че войната между Русия и Украйна всеки ден рискува да ескалира и я определи като война на изтощение за икономическите и социалните системи в региона. Радев заяви, че сме длъжни да работим за това час по-скоро на войната да бъде сложен край. Двете държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства и хибридни атаки, както и атаки с дронове, посочи българският премиер. Той подчерта приноса на Полша за развитието на антидрон системите и изрази надежда с помощта на Полша да обменяме опит в поддръжката на Ф-16 и обучението на летците. Радев благодари на Туск за поддръжката на българските МиГ-29 в оперативна готовност.

Румен Радев съобщи, че за 2025 г. е имало близо 500 хил. полски туристи в България, като всяка година броят им расте. С бързи темпове расте и стокообменът като той вече възлиза на над три млрд. евро. Българският премиер каза още, че полските инвестиции до момента възлизат на над 650 милиона евро.

Туск: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна, заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща „на четири очи“ с премиера Румен Радев.

Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които руските атаки в близост до полската граница създават за страната, включително необходимостта от евакуация на гранични контролно-пропускателни пунктове. Туск предупреди за идващата зима и за това, че Европа трябва добре да се подготви за следващите месеци, които могат да бъдат критични.

Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната на Русия срещу Украйна трябва да приключи, но не с цената на това агресорът да излезе победител. „В това отношение не виждаме воля от страна на президента на Русия Владимир Путин“, каза Туск. Той изрази съжаление за саботажните действия по източната граница на Полша и в железопътния транспорт, които създават редица проблеми за страната.

Той изтъкна, че сътрудничеството с България има приоритетен характер за Полша. „Европейското сърце днес бие силно в нашия регион и бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша и България“, заяви Туск.

Туск и декларира готовността и желанието си икономическото сътрудничество и това в отбраната да бъде засилено.

Той приветства решението на българския парламент за обявяване на 14 февруари за Ден на българо-полското приятелство и сътрудничество и увери, че предстои и полският Сейм да вземе аналогично решение.