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Три дела за събарянето на комплекса в Баба Алино тръгнаха във Варна

Инвеститорът обжалва 12 заповеди на кмета за премахване на сградите

24.09.2026 | 13:58 ч. Обновена: 24.09.2026 | 13:58 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Във Варненския административен съд тръгнаха три от делата срещу заповедите на кмета на града за събаряне на сгради в комплекса в Баба Алино. Те са образувани по жалби на инвеститора.

Заповедите на кмета, общо 12 на брой, бяха издадени през юни. Те касаят 12 сгради, в които има над 40 апартамента.

По заповедите имаше и разпореждане за предварително изпълнение, което обаче беше отменено от Административния съд като незаконосъобразно.

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За всяка една от заповедите има образувано отделно дело, като останалите 9 дела са насрочени за 20 октомври.

„Очаквам общественият интерес да победи, общината да защити хората и тези прекрасно създадени сгради. Има документи и вече е преценка на съда“, казва Александър Александров, адвокат на инвеститора.

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