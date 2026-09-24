Три дела за събарянето на комплекса в Баба Алино тръгнаха във Варна

Във Варненския административен съд тръгнаха три от делата срещу заповедите на кмета на града за събаряне на сгради в комплекса в Баба Алино. Те са образувани по жалби на инвеститора.

Заповедите на кмета, общо 12 на брой, бяха издадени през юни. Те касаят 12 сгради, в които има над 40 апартамента.

По заповедите имаше и разпореждане за предварително изпълнение, което обаче беше отменено от Административния съд като незаконосъобразно.

За всяка една от заповедите има образувано отделно дело, като останалите 9 дела са насрочени за 20 октомври.

„Очаквам общественият интерес да победи, общината да защити хората и тези прекрасно създадени сгради. Има документи и вече е преценка на съда“, казва Александър Александров, адвокат на инвеститора.