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Българки задигнаха злато и очила за хиляди от магазини в Одрин ВИДЕО

Двете успешно се върнали в България

23.09.2026 | 13:18 ч. 0
Българки задигнаха злато и очила за хиляди от магазини в Одрин ВИДЕО

Две жени, влезли като клиентки в бижутериен магазин и оптика в Одрин, са задигнали стоки на обща стойност 325 000 турски лири (5 820 евро). Кражбите са заснети от охранителни камери, а полицията е установила, че заподозрените са се върнали в България, съобщава Sozcu

Случаите са от 16 септември на пешеходната улица "Сарачлар" в Одрин. Двете жени, български гражданки, първо посетили бижутериен магазин, представяйки се за клиентки. Под предлог, че искат да купят злато, започнали да разглеждат изделията.

Докато едната жена разговаряла и се пазаряла със собственика за валутния курс, другата взела златни изделия от витрината. След като напуснали магазина, двете отишли в оптика на същата улица, откъдето откраднали очила. 

На кадрите от обира, разпространени онлайн, се чува, че двете жени разговарят на български с продавача. 

И двете кражби са заснети от камерите в търговските обекти. Стойността на откраднатото злато е около 300 000 турски лири, а на очилата, 25 000 лири.

След сигналите на собствениците полицията в Одрин започнала разследване. При прегледа на записите от охранителните камери заподозрените били идентифицирани като българските гражданки Р.Н.Н., на 27 години, и Н.Н.И., на 32 години.

Според турските власти след кражбите двете жени са се върнали в България. Разследването по случая продължава.

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