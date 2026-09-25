КФН спря копие на популярен сайт заради потенциална финансова измама

Комисията за финансов надзор е предприела действия за ограничаване на достъпа до съмнителна интернет страница, имитираща популярен български новинарски сайт.

Интернет страница, използваща домейн име Urianexo.sbs, привлича инвеститори с „гарантирани и сигурни приходи“ от сделки, използвайки генерирани чрез изкуствен интелект изображения на известни лица от бизнеса, които „подкрепят предлаганите сделки“.

Посочената страница се рекламира в социалните мрежи и онлайн платформи. В описанието се цитира и специален инструмент Zeltix AI, чрез който се извършват сделките с ценни книжа.

КФН предупреждава, че интернет страницата Urianexo.sbs, рекламираща платформа Zeltix AI, може да представлява потенциална финансова измама, тъй като:

- не може да се установи физическо или юридическо лице, което оперира интернет страницата;

- не е известен достоверен източник, че личностите и брандовете наистина подкрепят и промотират предлаганите на интернет страницата инвестиции;

- обещаната доходност е нереалистична;

- не е налице пряк достъп до платформата, а той се извършва единствено чрез регистрационна форма на самата интернет страница;

- от публично достъпната информация е установен легитимен бизнес бранд, който оперира интернет страница с домейн име zeltix.ai, която предлага продукти, свързани с внедряване на изкуствен интелект при различни бизнес процеси на дистрибутори в сектора на медицинската естетика. Интернет страницата zeltix.ai се администрира от Zeltix Digital Ltd., регистрирано в Обединеното кралство.

Няма информация за свързаност между Urianexo.sbs и Zeltix Digital Ltd.; домейнът, интерфейсът и съдържанието на интернет страницата, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, са с изключително ограничена функционалност и със съмнително оформление от техническа гледна точка. Това повдига основателни съмнения за нейната достоверност и автентичност.

КФН обръща внимание, че чрез посочената интернет страница, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, не могат да се предлагат и предоставят услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви на територията на Република България.

По отношение на подобна интернет страница, която е рекламирала платформа със същото име - Zeltix AI (zeltixainorway.com). Шведският финансов регулатор – Finansinspektionen е издал предупреждение към инвеститорите, че не може да установи, че зад тази страница стои реално дружество. Регулаторът съобщава, че платформата не е оторизирана да предлага финансови услуги.

КФН предупреждава инвеститорите и за дейността на инвестиционна платформа, оперираща под наименованието „ICRYPEX“ (https://www.icrypex.com/en). Платформата е свързана с чуждестранното юридическо лице ICRYPEX Bilişim А.Ş.

Комисията е установила, че на официалната интернет страница на „ICRYPEX“ е записано, че платформата „оперира въз основа на лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор“.

Въпреки изложеното твърдение за наличие на издаден лиценз от Република България, КФН предупреждава, че дружеството и платформата около „ICRYPEX“:

не разполагат с лиценз, издаден от КФН, за предоставяне на услуги с криптоактиви или извършване на инвестиционни услуги или дейности;

не са поднадзорни на Комисията;

не са нотифицирани от друга държава членка за намерението им да предоставят услуги на територията на България.

Чрез платформата не могат да се предлагат и предоставят услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви на територията на Република България.

Комисията призовава инвеститорите да бъдат особено внимателни и да не прибързват с превеждане на парични средства при използването на подобни платформи преди да проверят внимателно тяхната дейност.

При съмнение за нарушения можете да:

• изискате допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;

• проверите публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните поднадзорни лица, включително като извършите справки за наличие на лиценз в официалните регистри на КФН, достъпни на Инвестирай безопасно - Комисия за финансов надзор. По отношение на услугите с криптоактиви справка може да бъде извършена и на официалната интернет страница на Европейския регулатор, достъпна на следния интернет адрес Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).

• преустановите контакт и да сезирате съответните органи при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.

• подадете сигнал до Комисията за финансов надзор на delovodstvo@fsc.bg

Важни предупреждения за потребителите относно измами и измамни схеми с криптоактиви можете да видите тук, а предупреждения относно онлайн финансови измами и измамни схеми в света на изкуствения интелект можете да видите тук.