"Продължаваме промяната" иска изслушване на Борислав Сарафов

От парламентарната трибуна депутатът от ПП Велислав Величков поиска бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да бъде изслушан пред комисията по превенция и противодействие на корупцията в НС.

Величков изчете декларация по повод обвиненията към министъра на правосъдието Николай Найденов.

От трибуната Величков попита има ли нещо вярно в обвиненията на бившия и.ф. главен прокурор към министъра на правосъдието Николай Найденов.

“Ще даде ли по-конкретни данни по обвиненията си самият г-н Сарафов и след като говори за корупционни практики и търговия с влияние и иска да се обърне към всички институции, би ли ги споделил пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията”, попита депутатът от ПП

Величков припомни, че в откритото си писмо, с което адресира всички български граждани, Борислав Сарафов твърди, че именно Николай Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офиса на частна фирма в столичния квартал “Лозенец“.

“Сарафов настоява до премиера Радев и всички отговорни институции писмото му да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан пред компетентните органи по всички факти и обстоятелства”, обясни Величков.

“От ПГ на “Продължаваме промяната“ сме силно притеснени от взаимните обиди между бившия главен прокурор и настоящия министър на правосъдието за форми на намеса в избора на професионалната квота на ВСС”, каза още Величков и обясни, че гласуването ще бъде по окръжни съдебни райони и в малки избирателни секции, някои от които имат по 15-20-30 гласоподаватели.

“Въпросът тук е има ли тайна или черна кампания за този избор чрез форми на натиск и обещания към съдии и прокурори да гласуват за точно определени кандидати”, попита Величков.

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Той попита още дали прокуратурата се е самосезирала и следва ли да има притеснение, че подобни схеми на влияние се появяват или ще се появят и на гласуването за парламентарната квота на ВСС.