СО за хорото пред Народния театър: Не му е мястото там

Столична община подкрепя провеждането на Неделното хоро в София, но площадът пред Народния театър е чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата.

Още от самото начало на мандата на кмета Васил Терзиев позицията е последователна - инициативата да продължи на друго, подходящо място.

“Хорото е кръг, в който хората се хващат за ръце. Нека не го превръщаме в повод да се пуснем един срещу друг", заяви зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова по повод възобновения обществен спор за Неделното хоро пред Народния театър.

Организаторите системно подават заявления за периодично провеждане на инициативата на това място, а Столична община системно отказва тези искания и предлага други подходящи пространства.

В кореспонденцията си с организаторите Общината изрично е заявявала подкрепата си за самата инициатива и е предлагала тя да достига до различни части на София - квартали, паркове и други подходящи места.

Българското хоро е на всички

“Българският фолклор принадлежи на всички ни. Народният театър също. Няма нищо небългарско в това да искаш да гледаш представление, без то да бъде заглушавано отвън. И няма нищо срамно или “просташко" в това хора да се хванат за ръце и да играят българско хоро", посочи Дакова, цитирана от пресцентъра на СО и “24 часа”.

“Готови сме да разговаряме с организаторите и да помогнем за намирането на подходящо място. Да пазим българската култура означава да пазим цялото ѝ богатство – фолклора, театъра, музиката, архитектурата и пространствата, които сме наследили. Нека хорото ни събира, а не да ни разделя", заяви Дакова.

Според заместник-кмета опитите темата да бъде превърната в политическо противопоставяне не помагат за решаването на конкретния проблем. Зам.-кметът подчерта, че уважението към българския фолклор и уважението към Народния театър не си противоречат и София има достатъчно пространства, в които Неделното хоро може да продължи да събира хора.